De ondernemingsrechtbank van Antwerpen eist een onafhankelijk onderzoek naar de herstructurering van Nyrstar. De activistische aandeelhouders, die vinden dat grootaandeelhouder en grondstoffenhandelaar Trafigura de zinkgroep voorafgaand aan de herstructurering heeft leeggezogen, halen zo hun slag thuis.

Er is al een tijdje een oorlog aan de gang tussen een groep kleine aandeelhouders van Nyrstar en de grootaandeelhouder Trafigura. De kleine aandeelhouders vinden dat Trafigura niet de redder, maar de doodgraver van Nyrstar is. Een reconstructie van de feiten waarover discussie is, kan u hier vinden.

Een groep minderheidsaandeelhouders wil voorkomen dat Trafigura het laatste beursgenoteerde restje van Nyrstar in handen krijgt en ze willen ook een faire vergoeding voor hun aandelen die quasi waardeloos zijn geworden. "Trafigura heeft zich als een vampier gedragen", zei Laurent Arnauts, die de belangen van de minderheidsaandeelhouders behartigt in dit interview. De kleine aandeelhouders hebben nu een veldslag gewonnen, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze de oorlog zullen winnen. Een college van deskundigen moet 'bepaalde verrichtingen' bij Nyrstar onderzoeken. Dat heeft de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in Antwerpen vrijdag beslist. Nyrstar moet ook een provisie aanleggen om dat onafhankelijk onderzoek te bekostigen. De rechtbank heeft met die beslissing het verzoek ingewilligd van een syndicaat van minderheidsaandeelhouders, waaronder Kris Vansanten, managing partner van RSQ Investors.Kris Vansanten reageert op de beslissing van de ondernemingsrechtbank in een persbericht. "Wij waarderen dat de rechtbank de tijd heeft genomen om aandachtig te luisteren naar onze argumenten waarom verder onderzoek gerechtvaardigd is naar wat bij Nyrstar is gebeurd tijdens de kritieke laatste maanden als Belgische werkmaatschappij en tijdens de periode waarin Trafigura getrouwen in bestuurs- en sleutelfuncties van Nyrstar heeft geplaatst, en een aandeelhoudersovereenkomst en een commerciële overeenkomst met Nyrstar heeft ondertekend.""In de afgelopen maanden hebben we bijkomende sterke aanwijzingen gevonden dat het bestuur van Nyrstar tijdens het bewind van Trafigura heeft gefaald in zijn fiduciaire plicht jegens de onderneming en haar aandeelhouders", voegt Evelyne van Wassenhove, partner bij RSQ Investors, eraan toe. Wat die bijkomende aanwijzingen precies zijn, komen we nog niet te weten.