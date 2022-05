Een keuzedividend betekent dat bedrijven hun aandeelhouders de keuze bieden tussen een winstuitkering in cash, aandelen of een combinatie van beide. De sterk schommelende beurskoersen bemoeilijken die keuze.

In België zijn keuzedividenden vooral populair bij gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv's). Zij zijn door hun statuut verplicht 80 procent van hun courante winst uit te keren aan de aandeelhouders. Tegelijk halen ze regelmatig geld op, om nieuwe vastgoedprojecten te kopen. Met een uitkering in aandelen blijft meer geld in de kas van het bedrijf. De aandeelhouders van Cofinimmo bijvoorbeeld moeten voor 2 juni kiezen tussen een dividend in cash of in aandelen.

1. Waarom zouden de aandeelhouders van Cofinimmo kiezen voor aandelen?

Als ze kiezen voor cash, dan verwatert hun belang in de verhuurder van kantoren en woon-zorgcentra en krijgen ze dus een kleiner deel van de toekomstige winsten. Ze krijgen nieuwe aandelen, die met een korting op de beurskoers worden uitgegeven. Alleen krimpt die korting dag na dag in een klimaat van dalende beurskoersen. Bovendien rekenen sommige tussenpersonen, zoals DeGiro, extra kosten aan voor een dividend in aandelen als het dividend in cash de standaard is, waardoor het voordeel van de korting kleiner wordt.

2. De specialist in logistiek vastgoed WDP trok op 10 mei het keuzedividend in. Waarom?

Door de turbulentie op de financiële markten was de koers van het aandeel WDP onder de intekenprijs voor de nieuwe aandelen gezakt, "hetgeen de waardecreatie voor de aandeelhouder tenietdoet", schreef WDP in een persbericht. Omdat de balans van WDP voldoende sterk is, besliste het bedrijf de dividenden volledig in cash uit te betalen, wat op dat moment voordeliger was voor de aandeelhouders.

In België zijn keuzedividenden vooral populair bij gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv's). Zij zijn door hun statuut verplicht 80 procent van hun courante winst uit te keren aan de aandeelhouders. Tegelijk halen ze regelmatig geld op, om nieuwe vastgoedprojecten te kopen. Met een uitkering in aandelen blijft meer geld in de kas van het bedrijf. De aandeelhouders van Cofinimmo bijvoorbeeld moeten voor 2 juni kiezen tussen een dividend in cash of in aandelen. Als ze kiezen voor cash, dan verwatert hun belang in de verhuurder van kantoren en woon-zorgcentra en krijgen ze dus een kleiner deel van de toekomstige winsten. Ze krijgen nieuwe aandelen, die met een korting op de beurskoers worden uitgegeven. Alleen krimpt die korting dag na dag in een klimaat van dalende beurskoersen. Bovendien rekenen sommige tussenpersonen, zoals DeGiro, extra kosten aan voor een dividend in aandelen als het dividend in cash de standaard is, waardoor het voordeel van de korting kleiner wordt. Door de turbulentie op de financiële markten was de koers van het aandeel WDP onder de intekenprijs voor de nieuwe aandelen gezakt, "hetgeen de waardecreatie voor de aandeelhouder tenietdoet", schreef WDP in een persbericht. Omdat de balans van WDP voldoende sterk is, besliste het bedrijf de dividenden volledig in cash uit te betalen, wat op dat moment voordeliger was voor de aandeelhouders.