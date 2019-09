Wie zijn geld op een spaarboekje zet, wordt gegarandeerd armer. Ook met obligaties valt niet veel meer te verdienen. Wie bereid is een beetje risico te nemen, waagt zich beter aan dividendaandelen.

Over obligaties zullen we kort zijn. Met een obligatie van het Zwitserse voedingsconcern Nestlé met een looptijd van tien jaar kunnen beleggers geen geld meer verdienen, terwijl het aandeel noteert tegen een dividendrendement van 2,2 procent bruto. Het dividendrendement is de verhouding tussen het dividend en de prijs van een aandeel. Wie zijn geld tien jaar of langer kan missen, mag naar zulke aandelen kijken. Let wel op: Belgische beleggers betalen 35 procent bronheffing in Zwitserland en 30 procent roerende voorheffing in België op dat dividend. Daardoor blijft er iets minder dan 1 procent nettodividendrendement over. Het dividend is wel standvastig, want het is stabiel of stijgend sinds 1959.

...