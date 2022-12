Negen op de tien Belgen zetten regelmatig geld opzij voor later, leert een enquête van iVOX in opdracht van CapitalatWork Foyer Group bij 1.000 Belgen. Jongeren tussen 18 en 30 jaar beleggen dat geld iets vaker dan dertigplussers. En er zijn nog meer verschillen tussen jong en oud.

Hoewel 85 procent van de ondervraagde Belgen geregeld kan sparen voor de oude dag of een ander doel op de lange termijn, kiest slechts 48 procent van de Belgen voor de beurs. De meerderheid van het geld komt gewoon op spaar- of andere rekeningen terecht. Nochtans maken drie op de vier Belgen zich zorgen over het waardeverlies van hun spaargeld.

Aandelen zijn "onontbeerlijk" voor wie "een mooi vermogen wil opbouwen" op de lange termijn, stelt Maarten Rooijakkers, de gedelegeerd bestuurder van CapitalatWork. "Daarom valt het op dat na een lange periode van historisch lage rentes, de meerderheid van de Belgen is blijven vasthouden aan spaarboekjes of termijnrekeningen." Slechts vier op de tien Belgen (39%), voornamelijk jongeren (53%), denken dat ze de koopkracht van hun spaargeld tegen de inflatie kunnen beschermen door te beleggen.

Uiteindelijk zegt iets minder dan de helft van de Belgen effectief te beleggen of te investeren. Jongeren tussen 18 en 30 jaar (56%) beleggen vaker dan dertigplussers (46%). Nochtans weten jongeren minder van beleggen af. Drie kwart van de ondervraagde personen schat de eigen beurskennis laag in. Met recht en rede, zo blijkt. Want slechts een op de tien respondenten kon alle kennisvragen correct beantwoorden, en minder dan een op de drie wist het antwoord op de vraag wat een dividend of een obligatie is. De jongeren onder 30 jaar scoren overigens nog slechter dan de dertigplussers op de kennisvragen.

Een op de vijf jongeren zegt beleggingsideeën te halen bij finfluencers oftwel influencers die via sociale media beleggingstips of adviezen delen. Bijna zeven op de tien jongeren zoeken vaak informatie op over de beurs, maar ze doen dat via bronnen zoals familie en vrienden (36%) en sociale media (31%) en minder vaak via de klassieke financieel experts of de krant.

Volgens Maarten Rooijakkers focussen de sociale media op een meer speculatieve beleggingsstrategie, die ingaat op de waan van de dag en dus risico's met zich brengt. Hij ziet daar een belangrijke rol weggelegd voor financiële spelers die de voordelen van een duurzame beleggingsstrategie kunnen toelichten.

Jonge beleggers zijn meer geneigd te investeren in risicovolle producten, zoals cryptomunten of goud, terwijl oudere beleggers vaker voor beleggingsfondsen kiezen.

De enquête polst ook naar redenen om te beginnen beleggen. Ongeveer 36 procent van de respondenten doet het voor de kinderen en 49 procent wil beleggen voor later, als aanvulling op het pensioen.

