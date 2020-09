Dat jongeren de weg naar de beurs vinden, is geen exclusief Amerikaans fenomeen. Maar het beeld van de gokkende Amerikaanse Robinhood-beleggers stemt niet overeen met hoe Belgische jongeren hun eerste stappen op de beurs zetten.

De grote beleggers hebben de voorbije maanden geleerd dat ze maar beter rekening houden met de nieuwe generatie kleine beleggers. De koortsige klim van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq en individuele technologieaandelen zoals Apple en Tesla is de voorbije maanden deels veroorzaakt door kleine Amerikaanse beleggers die gratis kunnen handelen in aandelen en opties via apps zoals Robinhood.

De grote beleggers hebben de voorbije maanden geleerd dat ze maar beter rekening houden met de nieuwe generatie kleine beleggers. De koortsige klim van de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq en individuele technologieaandelen zoals Apple en Tesla is de voorbije maanden deels veroorzaakt door kleine Amerikaanse beleggers die gratis kunnen handelen in aandelen en opties via apps zoals Robinhood. Via opties kunnen particuliere beleggers met weinig geld een hefboom zetten. Ze tellen voor een optie maar een fractie van de prijs van een aandeel neer. Een optie is een contract om aandelen - meestal honderd - binnen een bepaalde termijn tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. In augustus alleen al zouden kleine beleggers voor 40 miljard dollar hebben gespeculeerd op de verdere stijging van de technologiebeurs door massaal kortlopende calls te kopen. De aankopen op de optiemarkt hebben ook een effect op de aandelenmarkt. De tegenpartijen van de Robinhood-beleggers moeten zich indekken door de aandelen te kopen, die ze in het calloptiecontract beloven te verkopen tegen een bepaalde prijs.In België is het niet zo makkelijk in opties te beginnen handelen. Beleggers moeten daarvoor een optiecontract met de bank afsluiten en een kennis- en ervaringstoets afleggen. Gratis handelen in opties zoals in de Verenigde Staten is in ons land niet mogelijk. BUX Zero lanceerde enkele weken geleden wel zo goed als gratis beleggen in aandelen. De broker heeft naar eigen zeggen al meer dan 10.000 klanten in ons land geworven. Bij de drie grootste onlinebrokers in ons land klinkt het dat beleggen in aandelen een hoge vlucht heeft genomen sinds maart. Beleggen in opties werd ook populairder tijdens de lockdown, maar niet in dezelfde mate. "Slechts een minderheid van de jonge beleggers vindt zijn weg naar opties", zegt een woordvoerder van Bolero. Keytrade Bank zegt dat aandelen over alle generaties heen het populairste beleggingsinstrument zijn. Opties zijn slechts goed voor 8 procent van de transacties. De internetbank ging na of jonge beleggers, tot en met 27 jaar, zich anders gedragen dan de oudere beleggers. "Bijna 95 procent van de transacties die onze jonge beleggers in 2020 uitvoerden, was in aandelen, ETF's (beursgenoteerde indexfondsen, nvdr.) of fondsen", zegt Kristof Mertens van Keytrade Bank. Binck schetst een vergelijkbaar beeld. Bij de 18- tot 35-jarigen draait 92 procent van de transacties om ETF's en aandelen. Vijftigplussers doen bijna dubbel zoveel transacties in opties (3,6%). "Vooral oudere, meer ervaren beleggers wagen zich aan opties. Er zijn ook voldoende checks-and-balances op ons platform om te verhinderen dat beginnende beleggers zich er zonder kennis van zaken op storten", meent Dieter Haerens, topman van Binck Bank in België. Haerens weerlegt het idee dat 'de jonkies' plots zijn beginnen te beleggen. "Het zijn vooral dertigers die een koopkans zagen, toen de beurs crashte in maart. Zij hebben de gemiddelde leeftijd van onze klantenbasis in zes maanden tijd wel van 45 naar 39 jaar gebracht, maar het is geen anomalie dat dertigers beginnen te beleggen. Dat is de leeftijd waarop de meeste mensen wat centen bij elkaar krijgen." Bij Bolero is de gemiddelde leeftijd van de nieuwe klanten 39 jaar. Bolero zag het aantal rekeningen sinds Nieuwjaar met 35 procent stijgen. "Slechts de helft van die nieuwe beleggers is jonger dan 35 jaar", klinkt het. Bij de Belgische BUX Zero-klanten is de gemiddelde leeftijd 32 jaar, wat doet vermoeden dat daar mogelijk wel wat meer twintigers klant werden. Onder de BUX Zero-beleggers gingen de voorbije weken vooral aandelen met een speculatief kantje van de hand: Tesla en Apple. Bij de andere brokers deden vooral de Belgische klassiekers het goed. Zowel bij Bolero, Keytrade als Binck is AB InBev het meest verhandelde aandeel. AB InBev staat ook nog net in de top tien van de populairste aandelen bij BUX Zero. Volgens de brokers zijn er nauwelijks verschillen tussen de aandelen die de piepjonge en de oudere beleggers interesseren. Het valt bij alle brokers op dat de beleggers de actualiteit volgen en erop proberen in te spelen. Toen de financiële waarden onder druk stonden, handelden ze meer in KBC, Ageas en ING. Na de tijdelijke sluiting van de fitnesscentra en de bioscopen gingen aandelen van Basic-Fit en Kinepolis over de toonbank. De lage olieprijs bracht Royal Dutch Shell, Total en Euro- nav in het vizier. Technologie- en biotechnologie waren ook populair, maar niet meer bij de jonge generatie dan bij de oude generatie. Bij Bolero merken ze dat de nieuwe klanten alle informatie die de broker ter beschikking stelt over de beurs en aandelen gretig consumeren. "Dat toont aan dat de grote meerderheid bewust en met inzicht wil beleggen", zegt een woordvoerder. Bolero weet te zeggen dat de nieuwe klanten gemiddeld acht transacties hebben gedaan, wat niet zo gek veel is. BUX Zero geeft geen cijfers over het aantal transacties. Het zou kunnen dat er meer gehandeld wordt, omdat het vrijwel gratis is. "Ik ben niet bezig met risicovolle producten zoals opties. Ik denk niet dat ze een goed idee zijn voor een 18-jarige", meent Laurens Bogaert. Hij belegt sinds februari. Daarvoor gebruikte hij een tijdje een simulator om ervaring op te doen. "Ik ben begonnen met wat spaargeld. Nu probeer ik elke maand bij te storten van het bedrag dat ik verdien als jobstudent. Als ik eens geld verlies, bijvoorbeeld 100 euro, probeer ik dat aan te zuiveren door te werken. 100 euro is een dagje werken, meer niet."Laurens Bogaert praat wel eens met vrienden of zijn neef over beleggen. "Ik ben er best veel mee bezig. Ik lees dagelijks de krant op zoek naar nieuws over de bedrijven die ik volg, en ik ga op zoek naar analyses en adviezen. Ik verdiep me in boeken. Ik wil graag iets bijverdienen met iets wat ik graag doe. Mijn plan is mijn aandelen jaren bij te houden." "Ik kijk bij bedrijven vooral na hoeveel cash ze genereren. Enerzijds zoek ik naar groeibedrijven, zoals Lotus Bakeries en WDP, en anderzijds naar kwaliteitsbedrijven die een dividend uitkeren, zoals Unilever." Van banken en biotechnologie blijft hij liever ver weg. "Zonder een achtergrond in geneeskunde of biologie heb ik de kennis niet om die bedrijven goed te volgen. Van de populaire Amerikaanse technologieaandelen staat Microsoft op mijn verlanglijstje, maar momenteel vind ik het aandeel te duur." "Toen ik 13 jaar was, kreeg ik mijn eerste aandeel van mijn vader. Rond mijn 16 jaar heb ik voor het eerst een aandeel gekocht met mijn eigen centen", zegt Charlotte Vanlerberghe. Ze maakte op 9 maart toevallig de slotbel van de slechtste beursdag sinds de financiële crisis mee in de gebouwen van Euronext Brussel. Ze was er uitgenodigd, omdat ze als eerste student in de Beursrally van De Tijd was geëindigd. Ze was even in de running om die beleggerscompetitie te winnen, maar moest op het laatste de duimen leggen. "Op de dag dat die award werd uitgereikt, gleed iedereen van zijn roze wolk af. De voorbije maanden waren een rollercoaster.""Ik doe maar enkele transacties per jaar, ook omdat mijn budget niet meer toelaat. Kopen doe ik als iets abnormaal goedkoop staat. Het is dan gewoon kwestie van wachten tot er winst verschijnt. In volle coronacrisis kocht ik aandelen van Basic Fit tegen 11,5 euro. Ik verkocht ze anderhalve maand later voor 19 euro, achteraf gezien te vroeg, maar ik maakte toch een ferme winst in korte tijd." Charlotte Vanlerberghe staat ervan versteld dat de beurs zo snel is hersteld, terwijl de economie nog in de lappenmand ligt. "Het maatschappelijke leven lag volledig stil tijdens de lockdown, maar op de beurs was de handel drukker en hectischer dan ooit tevoren." Ze houdt het bij beleggen in aandelen en blijft weg van hefboomproducten. "Opties moet je heel nauwgezet opvolgen. Speculatieve producten horen eigenlijk niet thuis in de portefeuille van een beginnende belegger." "Ik belegde met wat geld dat mijn ouders voor mij hadden gespaard en dat niets stond te doen op mijn spaarrekening. Nu beleg ik een deel van het geld van mijn vakantiejob. Zodra ik werk, wil ik een vast bedrag per maand beleggen. Alleen in aandelen. Op termijn zou ik wel opties durven te overwegen. Maar ik ben niet uit op snel gewin", zegt Cédric Proost. In zijn vriendengroep buiten de universiteit is niemand met beleggen bezig. Een jaar geleden werd hij lid van een beleggingsclub. "Door ieder een klein bedrag samen te leggen, kunnen we toch een interessante portefeuille opbouwen. In de club zitten mensen uit verschillende sectoren, waardoor iedereen andere kennis meebrengt. Daarnaast ben ik lid van de studentenvereniging Capitant, die geregeld infosessies over beleggen organiseert." Hij begon met het boek Beleggen voor dummies. "Dat klinkt misschien onnozel, maar ik heb er toch best veel uit opgestoken. Nu haal ik informatie uit boeken, kranten en tijdschriften, en ik zoek dingen op over bedrijven op het internet. Ook via mijn broker krijg ik veel informatie. Ik vind er veel analyses en het laatste nieuws over bedrijven. De kosten liggen er weliswaar iets hoger, maar die info heeft me ook al geholpen om betere keuzes te maken. Ik denk niet dat de hogere transactiekosten daartegen opwegen." "Ik zie beleggen als iets voor de lange termijn. En ik wil niet armer worden door te sparen", zegt Leen Moortgat. "Twee jaar geleden hebben mijn verloofde en ik een huis gekocht en nu lukt het weer om wat geld opzij te zetten. Door te beleggen willen we onze financiële toekomst veiligstellen." Toen de markten in maart elkaar stortten, leek het haar een mooi moment om in te stappen. Ze probeert een gediversifieerde portefeuille met trackers en aandelen uit te bouwen. "Ik werk in de IT-wereld. Daarom heb ik interesse in technologieaandelen. Ik ben nog aan het uitzoeken wat een goed moment zou zijn om bijvoorbeeld in Facebook, SAP of Ordina - mijn huidige werkgever - te stappen. Ik wil die wat actiever volgen en uitzoeken wanneer er resultaten en nieuws te verwachten vallen." Leen Moortgat heeft wel een enkele kortetermijnbeleggingen gedaan in aandelen die zwaar onder druk stonden door de crisis, zoals Kinepolis en Basic Fit. "Die heb ik ondertussen alweer verkocht." Ze kocht ook een aantal defensieve aandelen voor het dividend. "Een paar vriendinnen van de middelbare school beleggen ook. Tijdens onze gesprekken kan het er toevallig wel eens over gaan, maar we spreken niet af om over beleggen te praten. Niemand van ons wil daar veel mee bezig zijn. Ik blader wel eens door de krant en ben ingeschreven op een aantal nieuwsbrieven, maar ik ben nog met duizend-en-een andere dingen bezig. Ik beleg ook geen gigantische bedragen."