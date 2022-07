Jonge investeerders worden vooral aangetrokken door de aandelen van grote, hippe bedrijven. Daar is niets verkeerds mee, maar het kan lonen om verder te kijken en ook minder bekende, lokale aandelen in overweging te nemen. Dat heeft Euronext Brussel, de uitbater van de Brusselse beurs, donderdag gezegd tijdens de voorstelling van de halfjaarcijfers van de beurs.

'Jonge beleggers worden in eerste instantie aangetrokken tot bedrijven die ze kennen, producten die ze gebruiken', zei Vincent Van Dessel, de CEO van Euronext Brussel, tijdens een persconferentie. 'Dat is een goede manier om met aandelen te beginnen, maar ze zouden zich nadien meer kunnen verdiepen in lokale waardes. Want er zijn heel wat Belgische bedrijven die het goed doen over meerdere jaren, maar die niet zo in the picture staan.'

Op langere termijn kan dat opleveren, aldus nog Van Dessel. Zo wees hij erop dat de indexen met de aandelen van kleinere bedrijven op de beurs van Brussel (BelSmall en BelMid) sinds 2006 beter presteerden dan de Bel20, de index van de Belgische steraandelen.

Euronext Brussel roept de overheid al langer op om investeringen in kleine bedrijven meer aan te moedigen. Dat kan bijvoorbeeld door de taks op beursverrichtingen niet toe te passen op bedrijven met minder dan een miljard euro marktkapitalisatie. Bovendien is de impact van investeringen door kleine beleggers groter bij de kleinere bedrijven, aldus de beursuitbater.

Onzekerheden

De eerste helft van 2022 was wereldwijd een slechte beursperiode, onder andere door de economische onzekerheden die het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. In Brussel verloor de Bel20 in de eerste zes maanden van het jaar 14,5 procent. De BelMid hield iets beter stand (-13,8 procent), de BelSmall verloor meer: -17,5 procent.

Maar 'gezien de omstandigheden was het geen slecht semester', zegt Van Dessel. Er waren op de Brusselse beurs gemiddeld 78.884 transacties per dag - 'voorlopig het op een na beste cijfer ooit' - en er werd voor gemiddeld 443 miljoen euro per dag verhandeld. Daarnaast waren er 'verrassend veel' kapitaalverhogingen (32 dergelijke operaties), waarbij meer dan 2 miljard euro kapitaal werd opgehaald. Voorts waren er twee beursgangen (DEME en Mazaro), terwijl er vier bedrijven van de beurs verdwenen (FNG, Resilux, Acacia Pharma en Settlements).

AB InBev

AB InBev blijft veruit de grootste speler op Euronext Brussel: de brouwer had in de eerste jaarhelft een marktkapitalisatie van iets meer dan 89 miljard euro, op een totaal van 309 miljard euro voor de volledige beurs. Na AB InBev volgen KBC (ruim 22 miljard euro) en Argenx (meer dan 19 miljard euro).

Voor de tweede helft van het jaar heerst er vooral onzekerheid. 'Het is moeilijk om optimistisch te zijn in de huidige context' van oorlog en hoge inflatie, zo zei Van Dessel. 'We zitten nog niet in een fase waarbij het einde in zicht lijkt.' Anderzijds zijn de verwachtingen van bijvoorbeeld een lang aanslepende oorlog al ingecalculeerd op de beurzen. 'In dat opzicht kan het misschien alleen maar beter gaan', besloot de CEO van Euronext Brussel.

Euronext Brussel is onderdeel van de groep Euronext. Die omvat ook de beurzen van Amsterdam, Dublin, Lissabon, Milaan, Oslo en Parijs. Samen zijn ze goed voor bijna 2.000 beursnoteringen.

'Jonge beleggers worden in eerste instantie aangetrokken tot bedrijven die ze kennen, producten die ze gebruiken', zei Vincent Van Dessel, de CEO van Euronext Brussel, tijdens een persconferentie. 'Dat is een goede manier om met aandelen te beginnen, maar ze zouden zich nadien meer kunnen verdiepen in lokale waardes. Want er zijn heel wat Belgische bedrijven die het goed doen over meerdere jaren, maar die niet zo in the picture staan.'Op langere termijn kan dat opleveren, aldus nog Van Dessel. Zo wees hij erop dat de indexen met de aandelen van kleinere bedrijven op de beurs van Brussel (BelSmall en BelMid) sinds 2006 beter presteerden dan de Bel20, de index van de Belgische steraandelen.Euronext Brussel roept de overheid al langer op om investeringen in kleine bedrijven meer aan te moedigen. Dat kan bijvoorbeeld door de taks op beursverrichtingen niet toe te passen op bedrijven met minder dan een miljard euro marktkapitalisatie. Bovendien is de impact van investeringen door kleine beleggers groter bij de kleinere bedrijven, aldus de beursuitbater.De eerste helft van 2022 was wereldwijd een slechte beursperiode, onder andere door de economische onzekerheden die het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. In Brussel verloor de Bel20 in de eerste zes maanden van het jaar 14,5 procent. De BelMid hield iets beter stand (-13,8 procent), de BelSmall verloor meer: -17,5 procent.Maar 'gezien de omstandigheden was het geen slecht semester', zegt Van Dessel. Er waren op de Brusselse beurs gemiddeld 78.884 transacties per dag - 'voorlopig het op een na beste cijfer ooit' - en er werd voor gemiddeld 443 miljoen euro per dag verhandeld. Daarnaast waren er 'verrassend veel' kapitaalverhogingen (32 dergelijke operaties), waarbij meer dan 2 miljard euro kapitaal werd opgehaald. Voorts waren er twee beursgangen (DEME en Mazaro), terwijl er vier bedrijven van de beurs verdwenen (FNG, Resilux, Acacia Pharma en Settlements).AB InBev blijft veruit de grootste speler op Euronext Brussel: de brouwer had in de eerste jaarhelft een marktkapitalisatie van iets meer dan 89 miljard euro, op een totaal van 309 miljard euro voor de volledige beurs. Na AB InBev volgen KBC (ruim 22 miljard euro) en Argenx (meer dan 19 miljard euro).Voor de tweede helft van het jaar heerst er vooral onzekerheid. 'Het is moeilijk om optimistisch te zijn in de huidige context' van oorlog en hoge inflatie, zo zei Van Dessel. 'We zitten nog niet in een fase waarbij het einde in zicht lijkt.' Anderzijds zijn de verwachtingen van bijvoorbeeld een lang aanslepende oorlog al ingecalculeerd op de beurzen. 'In dat opzicht kan het misschien alleen maar beter gaan', besloot de CEO van Euronext Brussel.Euronext Brussel is onderdeel van de groep Euronext. Die omvat ook de beurzen van Amsterdam, Dublin, Lissabon, Milaan, Oslo en Parijs. Samen zijn ze goed voor bijna 2.000 beursnoteringen.