Twintigers kiezen vaker voor Amerikaanse aandelen en voor beursgenoteerde fondsen (ETF's) dan de oudere generaties, leert een analyse van de transacties van het gedrag van kleine beleggers per leeftijdscategorie door de FSMA.

De Belgische toezichthouder FSMA doorploegde naar aanleiding van de Week van het Geld voor de tweede keer de transacties van Belgische natuurlijke personen via Belgische tussenpersonen. FSMA telt iets meer dan een half miljoen beleggers (512.507). In 2021 zijn er in elke leeftijdscategorie beleggers bij gekomen. De twintigers waren met 12.800 en vormden de grootste groep onder de nieuwe beleggers.

Internationaal

Wanneer die twintigers aandelen kopen, dan is dat één keer op twee een Amerikaans aandeel en één keer op twee een Belgisch of Europees aandeel. De oudere beleggers zoeken het vaker dichter bij huis en kennen Belgische en Europese aandelen een groter gewicht toe in hun aandelenportefeuilles.

Nog enkele vaststellingen: jonge beleggers zijn tuk op ETF's, languit exchange traded funds, waarmee ze in één keer een korf van aandelen kunnen kopen. ETF's worden populairder bij alle leeftijdscategorieën, maar vooral bij de twintigers en de dertigers.

Buy and hold

De twintigers en dertigers staan duidelijk aan de aankoopzijde. Ze doen veel meer aankopen dan verkopen, terwijl de 60-plussers meer verkopen dan aankopen doen. De jonge beleggers hanteren mogelijk een zogenoemde buy and hold-strategie. Hoe jonger de beleggers, hoe langer ze hun aandelen bijhouden. De twintigers hebben ongeveer de helft van de aandelen en beursgenoteerde fondsen die ze in 2020 kochten nog altijd in bezit. Bij de dertigers en veertigers is dat percentage slechts 30 procent.

Zowel jonge als oudere beleggers zijn vooral mannen. "Weinig verrassend", zei FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais over die conclusie. Volgens FSMA zijn de voorbije vier jaar niet meer vrouwen aan het beleggen geslagen. De inhaalbeweging van vrouwen die verschillende brokers en banken enkele weken geleden aan Trends hadden gerapporteerd, wordt dus niet weerspiegeld in het volledige plaatje.

De oorlog in Oekraïne heeft niet evenveel impact op het gedrag van beleggers als de uitbraak van de pandemie in 2020. Er zijn wel iets meer aan- en verkooptransacties sinds de oorlog begon, maar gelijkaardige opstootjes zien we wel vaker en zijn niet te vergelijken met de piek van transacties in maart en april 2020. "Er is geen sprake van paniekverkopen, maar ook niet van massale aankopen", besluit een van de onderzoekers van FSMA.

De Belgische toezichthouder FSMA doorploegde naar aanleiding van de Week van het Geld voor de tweede keer de transacties van Belgische natuurlijke personen via Belgische tussenpersonen. FSMA telt iets meer dan een half miljoen beleggers (512.507). In 2021 zijn er in elke leeftijdscategorie beleggers bij gekomen. De twintigers waren met 12.800 en vormden de grootste groep onder de nieuwe beleggers.Wanneer die twintigers aandelen kopen, dan is dat één keer op twee een Amerikaans aandeel en één keer op twee een Belgisch of Europees aandeel. De oudere beleggers zoeken het vaker dichter bij huis en kennen Belgische en Europese aandelen een groter gewicht toe in hun aandelenportefeuilles.Nog enkele vaststellingen: jonge beleggers zijn tuk op ETF's, languit exchange traded funds, waarmee ze in één keer een korf van aandelen kunnen kopen. ETF's worden populairder bij alle leeftijdscategorieën, maar vooral bij de twintigers en de dertigers.De twintigers en dertigers staan duidelijk aan de aankoopzijde. Ze doen veel meer aankopen dan verkopen, terwijl de 60-plussers meer verkopen dan aankopen doen. De jonge beleggers hanteren mogelijk een zogenoemde buy and hold-strategie. Hoe jonger de beleggers, hoe langer ze hun aandelen bijhouden. De twintigers hebben ongeveer de helft van de aandelen en beursgenoteerde fondsen die ze in 2020 kochten nog altijd in bezit. Bij de dertigers en veertigers is dat percentage slechts 30 procent.Zowel jonge als oudere beleggers zijn vooral mannen. "Weinig verrassend", zei FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais over die conclusie. Volgens FSMA zijn de voorbije vier jaar niet meer vrouwen aan het beleggen geslagen. De inhaalbeweging van vrouwen die verschillende brokers en banken enkele weken geleden aan Trends hadden gerapporteerd, wordt dus niet weerspiegeld in het volledige plaatje.De oorlog in Oekraïne heeft niet evenveel impact op het gedrag van beleggers als de uitbraak van de pandemie in 2020. Er zijn wel iets meer aan- en verkooptransacties sinds de oorlog begon, maar gelijkaardige opstootjes zien we wel vaker en zijn niet te vergelijken met de piek van transacties in maart en april 2020. "Er is geen sprake van paniekverkopen, maar ook niet van massale aankopen", besluit een van de onderzoekers van FSMA.