'Het is voor beleggers wel essentieel dat de Senaat in Republikeinse handen blijft. Een volledig Democratisch Congres zouden hen de stuipen op het lijf jagen', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Een van de belangrijkste evenementen die de financiële markten dit jaar nog zullen beroeren, zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die staan gepland op 3 november. Begin dit jaar leek het voor president Donald Trump nog een walk-over te zullen worden met een sterke economie, een bijzondere lage werkloosheid, een gestegen inkomen voor de meesten en een president die grote rivaal China tot een handelsakkoord dwong. Daartegen zou geen Democratische tegenkandidaat opgewassen zijn, en al zeker niet de kleurloze Joe Biden, de kandidaat van de partijtop en ex-vicepresident onder Barack Obama.De covid-19-pandemie veranderde veel in 2020, ook de kansen op het Amerikaans presidentschap. In de peilingen ligt Biden nu voorop. Al maakte Trump vier jaar geleden op basis van de peilingen ook geen kans tegen Hillary Clinton. De meeste beurshuizen zien een overwinning van Joe Biden als het meest waarschijnlijke scenario. Dat hoeft geen drama te zijn voor de Amerikaanse beursindexen. Onruststoker Trump was door het ontketenen van een handelsoorlog met China al een stuk van zijn grote sympathie, verworven door een omvangrijke verlaging van de vennootschapsbelasting, kwijtgespeeld. Biden en running mate Kamala Harris bevinden zich in het centrum. Ze behoren niet tot het linkse, progressieve kamp, zoals Bernie Sanders en Elisabeth Warren. Bovendien voert de Federal Reserve nog altijd een uiterst soepel monetaire beleid.Even belangrijk als wie wint, wordt misschien wel hoe groot het verschil tussen Biden en Trump is. Is dat verschil kleiner dan wat de peilingen vooropstellen, dan is de kans bijzonder groot dat Trump de uitslag niet zal aanvaarden en dat zijn aanhangers en mogelijk ook de Republikeinse Partij daarin zullen meegaan. De sfeer in de Verenigde Staten is al bijzonder gespannen. Zware onlusten kunnen dan een gevolg zijn. Een zege van Biden zal Wall Street niet meteen euforisch maken. Belastingverhogingen voor de rijken zijn een actiepunt van de Democraten, met bijkomende risico's voor onder meer de farma- en de technologiesector. Voor de farma dreigt een controle op de prijzen van de geneesmiddelen, voor de techsector een mogelijke regulering van de dominante positie van de techgiganten. Daarom is het voor Wall Street essentieel dat de Senaat in Republikeinse handen blijft. Biden en een volledig Democratisch Congres zouden beleggers de stuipen op het lijf jagen.Over de voorbije twintig presidenten bekeken, is een Democratische president beter dan een Republikeinse voor Wall Street. Het gemiddelde rendement onder een Democratische president ligt hoger dan onder een een Republikeinse. In aanloop naar de verkiezingen heeft de Amerikaanse beurs gemiddeld de neiging om te stijgen als de verwachting is dat de zittende president herverkozen wordt. Bij de verwachting van een wissel staan de indexen gemiddeld onder druk. Vandaar onze voorzichtige houding ten aanzien van Wall Street de komende weken.