De première van de nieuwe Bond-film is opnieuw uitgesteld, omdat de filmstudio's vrezen dat de film te weinig volk naar de bioscopen zal lokken. Het nieuws zet de bioscoopaandelen onder druk. De Europese en Amerikaanse bioscopen rekenden op de Bond-film om hun jaar nog wat te redden.

MGM en Universal Studio's maakten vrijdag bekend dat de nieuwe James Bond-film pas op 2 april zal uitkomen. De lancering werd eerder al uitgesteld van april naar november. No Time To Die was een van de laatste grote films die nog dit jaar in première zou gaan. Het nieuws komt hard aan bij bioscoopuitbaters. Het Britse Cineworld liet gisteren weten dat de sector niet langer leefbaar is en sluit vanaf 8 oktober de deuren van alle Britse en Amerikaanse bioscopen. "We zijn zoals een voedingswinkel zonder voeding in de rekken", reageerde CEO Mooky Greidi...

MGM en Universal Studio's maakten vrijdag bekend dat de nieuwe James Bond-film pas op 2 april zal uitkomen. De lancering werd eerder al uitgesteld van april naar november. No Time To Die was een van de laatste grote films die nog dit jaar in première zou gaan. Het nieuws komt hard aan bij bioscoopuitbaters. Het Britse Cineworld liet gisteren weten dat de sector niet langer leefbaar is en sluit vanaf 8 oktober de deuren van alle Britse en Amerikaanse bioscopen. "We zijn zoals een voedingswinkel zonder voeding in de rekken", reageerde CEO Mooky Greidinger op de beslissing om de Bond-film uit te stellen.In het VK waren de bioscopen sinds 10 juli weer open. In belangrijke Amerikaanse markten, zoals New York, waren de cinema's nog altijd gesloten. Er staan45.000 banen op het spel. Het aandeel van Cineworld verliest meer dan 40 procent op de beurs.Op de beurs van Brussel gaat Kinepolis meer dan 10 procent onderuit. Het aandeel staat op zijn laagste peil sinds 18 juli 2014. De Belgische bioscoopuitbater staat er financieel beter voor dan Cineworld, dat behoorlijk veel schulden met zich draagt. In een interview met Trends zei CEO Eddy Duquenne in juli dat Kinepolis voldoende cash heeft om het een jaar uit te zingen met gesloten deuren. Een woordvoerder van Kinepolis liet evenwel aan de krant De Tijd weten dat het er niet aan denkt bioscopen te sluiten. De zalen in Europa haalden de voorbije weken 35 tot 50 procent van de bezoekerscijfers van vorig jaar, mede dankzij Tenet, de sciencefictionfilm van Christopher Nolan.Maar ook voor Kinepolis is het slecht nieuws dat de ene na de andere blockbuster wordt ingehouden. De Bond-film was de belangrijkste afspraak met de bioscoopbezoeker dit najaar. Kinepolis haalt behalve uit tickets ook veel van zijn inkomsten uit de verkoop van eten en drank. Sinds 11 juli zijn mondmaskers verplicht in de Belgische cinemazalen, maar gelukkig mogen de bezoekers de maskers afzetten om snacks en drank te nuttigen.Barco, dat in juni 2019 nog een groot contract bekendmaakte voor de vernieuwing van het projectorenpark van Cineworld, gaat bijna 6 procent lager. Het technologiebedrijf uit Kortrijk zou op anderhalf jaar tijd meer dan 1000 laserprojectoren in de bioscopen van Cineworld plaatsen. Het plaatsen van projectoren in cinemazalen is slechts een van de activiteiten van Barco. De entertainmentpoot van Barco waar de cinema-activiteiten onder vallen, is met 156,2 miljoen euro in omzet iets groter dan de andere twee poten. In het halfjaarverslag van Barco werd al gemeld dat er uitstel was geslopen in de vervangingscyclus bij bioscopen. De vraag naar projectoren voor evenementen was uiteraard ook gedaald. Barco levert daarnaast ook technologie voor presentaties aan bedrijven en voor beeldvorming aan ziekenhuizen.