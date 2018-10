Italiaanse 'spread' piekt naar hoogste peil in vijf jaar

De spread tussen de Italiaanse langetermijnrente (10 jaar) en de Duitse, steeg vrijdag naar het hoogste peil in meer dan vijf jaar. De spread is een belangrijke indicator voor analisten en economen. De spread klom tot 345 basispunten, wat het hoogste peil is sinds april 2013.

De Italiaanse tienjaarsrente zelf gaat zowat 6 basispunten hoger tot 3,875 procent, eveneens het hoogste peil in vijf jaar. De beurs van Milaan daalt vrijdag op een bepaald moment voorlopig tot het laagste peil sinds februari 2017.

De begrotingsplannen van de Italiaanse regering betekenen een 'ongeziene' inbreuk op de Europese regels rond begrotingsdiscipline, schreef eurocommissaris Pierre Moscovici donderdag in een brief aan de Italiaanse regering.

De Italiaanse regeringspartijen - de uiterst rechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging - sloten donderdag na lang onderhandelen een begrotingsakkoord 2018. Ze willen de komende drie jaar werken met een tekort van 2,4 procent van het bbp (bruto binnenlands product).

De vorige, centrumlinkse regering had een tekort van 0,8 procent vooropgesteld. Italië heeft momenteel reeds een van de grootste schuldenlasten, met 130 procent van het bruto binnenlands product.