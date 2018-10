Italiaanse rente stijgt na uitspraken Lega over exit uit euro

"Ik ben ervan overtuigd dat met een eigen munt Italië veel van zijn problemen zou kunnen oplossen", aldus Claudio Borghi op de RAI-radio.

Borghi is ook voorzitter van de begrotingscommissie in de Italiaanse Kamer. Na zijn uitspraak over een mogelijke Italiaanse exit uit de euro klom de Italiaanse tienjaarsrente tien basispunten tot boven de drie procent, het hoogste peil sinds maart 2014.

Bovendien heeft de Italiaanse minister van Financiën, de technocraat Giovanni Tria, zijn collega's van de eurolanden maandagavond proberen gerust te stellen door de Italiaanse begrotingsplannen toe te lichten, maar Tria is daar niet in geslaagd.

Vorige donderdag besliste Rome om de komende drie jaren het begrotingstekort te laten uitkomen op 2,4 procent van het bbp, in plaats van de 0,8 procent die de vorige regering had vooropgesteld. Volgens de Europese Commissie zondigt Italië op die manier tegen de Europese begrotingsregels.

De beslissing over het oplopend begrotingstekort bracht negatieve reacties en nervositeit op de financiële markten. De euro daalde dinsdag tot het laagste peil in drie weken.