Investeren in residentieel vastgoed: vijf aandachtspunten voor de volgende vijf jaar

Laurenz Verledens vastgoedexpert bij Trends

De lage rente en een imago van veilige haven verklaren in grote mate de populariteit van woningvastgoed bij de beleggende Belg. Kan de woningmarkt dat aureool van betrouwbaarheid ook in de komende jaren behouden? We vonden vijf aandachtspunten.

Alvorens vooruit te blikken een kleine terugblik. Roel Helgers, markteconoom bij de buurtontwikkelaar Matexi, neemt er de cijfers van de residentiële vastgoedprijsindex bij. "Vergelijken we het tweede kwartaal van 2019 met het tweede kwartaal van 2014, dan zien we een stijging van 14,7 procent", rekent hij voor. "Dat komt neer op ongeveer 3 procent per jaar. De consumptieprijsindex is in die periode maar met 8,8 procent gestegen. In reële termen zijn de vastgoedprijzen dus licht gestegen."

...

