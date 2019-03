Investeren in dividendaandelen via trackers en fondsen: wat zijn de mogelijkheden?

Welke oplossingen zijn er voor beleggers die niet willen zoeken naar royale dividendbetalers en de dividenden liever automatisch laten herbeleggen? Beleggers kunnen tal van trackers of beursgenoteerde fondsen kopen, waarmee ze zonder al te veel kosten kunnen investeren in een korf van dividendaandelen. Sommige trackers leggen de focus op de hoogte van het dividend, andere op de groei van het dividend en nog andere op de houdbaarheid van het dividend. Naast de passieve trackers zijn er ook actief beheerde beleggingsfondsen. We laten twee beheerders aan het woord, die onlangs hun strategie in Brussel uitlegden.

Dividend boven inkoop eigen aandelen

"Vandaag is het dividendrendement nog belangrijker dan anders voor beleggers", zegt Christophe Braun, investment director bij Capital Group. "Het dividend vertegenwoordigt een belangrijk en stabiel deel van de prestatie van een portefeuille op lange termijn, terwijl de stijging van de beurskoersen doorgaans veel volatieler is."

Delen 'Europa is de meest aantrekkelijke regio voor wie op zoek is naar relatief hoge en stijgende dividenden'

Braun staat positief tegenover hybride profielen, bedrijven die een solide groei neerzetten, die erin slagen te investeren en tegelijkertijd een toenemend deel van hun winsten uitkeren aan hun aandeelhouders. "Wij verkiezen dividenden boven de inkoop van eigen aandelen, omdat dat vaak gebeurt in bloeiende periodes als de waardering van het bedrijf hoog is." Als bedrijven eigen aandelen te duur aankopen, dan creëren ze geen meerwaarde voor de aandeelhouders, maar vernietigen ze net waarde.

Stijgende rentevoeten

In het fonds Capital Group Income Builder krijgen aandelen met een hoog dividendrendement de voorkeur. "Wij zoeken vooral naar bedrijven die hun dividend regelmatig verhogen. Op de lange termijn zetten die vaak nog betere prestaties neer. Het gemiddelde rendement per jaar sinds 1989 bedraagt 9,6 procent."

Op basis van de statistieken sinds 1989 stelt Christophe Braun vast dat bedrijven die hun dividend onveranderd laten ook betere prestaties neerzetten dan bedrijven die geen dividenden uitkeren. "Bedrijven zoals Netflix of Amazon zijn uitzonderingen." Braun geeft nog een extra argument om in te zetten op die dividendaandelen. Hij beweert dat die beleggingsstrategie ook goede prestaties neerzet als de rentevoeten stijgen. Vaker wel dan niet noteren die aandelen twee jaar na de eerste renteverhoging hoger dan ervoor. Door de belofte van de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week dat de beleidsrente voor 2020 niet omhooggaat, is de dreiging van een renteverhoging weer eventjes van de baan.

Moeilijk houdbaar

Capital Group Income Builder is een fonds met een historiek van dertig jaar in de Verenigde Staten. Sinds september 2018 is er ook een Luxemburgse variant beschikbaar, die dezelfde strategie hanteert als het Amerikaanse fonds. Het gaat ook om een flexibel gemengd fonds, waarin normaal gesproken aandelen een gewicht van 70 procent krijgen en obligaties een gewicht 30 procent. De obligaties worden vooral gebruikt om grote beursschommelingen op te vangen en stabiliteit te bieden aan de portefeuille.

"We hebben een relatief lage turn-over in het aandelensegment. Bepaalde aandelenposities zitten al sinds de lancering in het Amerikaanse fonds." Tussen de grootste posities van het fonds vinden we namen zoals AbbVie, Verizon, Coca-Cola, Broadcom, Novartis en Royal Dutch. Het fonds mikt op een minimaal dividendrendement van 1,7 procent en een jaarlijkse dividendgroei van 3,5 procent. "We zoeken niet tot elke prijs naar aandelen met hoge dividenden, die soms moeilijker houdbaar zijn. We stellen ons ook niet voor meer dan 5 procent bloot aan hoogrentende obligaties, waarvan het risicoprofiel te veel lijkt op dat van aandelen."

De Verenigde Staten wegen zwaar in het Amerikaanse fonds, voor meer dan 50 procent. "We zijn het meest actief in Europa, want dat is de meest aantrekkelijke regio voor wie op zoek is naar relatief hoge en stijgende dividenden." De eurozone heeft een gewicht van iets meer dan 10 procent in de portefeuille en het Verenigd Koninkrijk bijna 16 procent.

Discipline

Volgens de dataleverancier Morningstar zijn er twee soorten dividendfondsen. Fondsen selecteren ofwel aandelen met een relatief hoog dividend en een lage waardering, ofwel aandelen met een sterke marktpositie die beschouwd worden als veilige dividendbetalers en vaak al duur gewaardeerd zijn op de beurs. Kempen Global High Dividend Fund is een voorbeeld van de eerste soort.

Aandelen komen pas in aanmerking voor het fonds als ze een dividendrendement van 3,3 procent etaleren. De aandelen worden sowieso verkocht als het dividendrendement onder 3 procent zakt. Het dividendrendement is gelijk aan het dividend gedeeld door de koers en is een waarderingsmaatstaf zoals de koers-winstverhouding of de koers-boekwaardeverhouding. Die grens zorgt voor een zekere discipline, maar leidt er ook toe dat de beheerders bepaalde sectoren links laten liggen.

Delen 'We zoeken niet tot elke prijs naar aandelen met hoge dividenden, die soms moeilijker houdbaar zijn.'

Joris Franssen, een van de beheerders van het fonds, legde onlangs in Brussel uit waarom het beheerteam voorzichtig is met technologieaandelen. De prestaties van de IT-sector overschaduwen die van andere sectoren de voorbije jaren, maar beleggers lopen nogal ver vooruit op de zaken, vindt Franssen.

"Beleggers overschatten hoe snel een markt door elkaar wordt geschud. Onlineretailers zoals Amazon, Netflix, Booking Holdings en Alibaba draaien een omzet van 360 miljard dollar. De klassieke retailers zoals Walmart, The Home Depot, Costco, Inditex, Lowe's, of TJX verkopen voor 930 miljard dollar producten. Dat is ruim 2,5 keer zoveel. En toch zijn de onlinespelers bijna dubbel zoveel waard op de beurs als de klassieke spelers."

Hij noemt nog een ander voorbeeld. Tesla is meer waard op de beurs dan autobouwers zoals BMW en Daimler, terwijl de productie en de verkoop van Tesla slechts een fractie van de productie en de verkoop van BMW en Daimler is. Tesla draait zelfs verlies, terwijl BMW ongeveer 8 miljard dollar nettowinst realiseert. BMW, Nokia, Orange, Unilever, ExxonMobil, ING, Roche en de chemiegroep Lyondellbasell Industries zijn enkele van de namen die eind december in het fonds zaten.

Kempen belegt veel minder in Amerikaanse aandelen. De Verenigde Staten zijn slechts goed voor 23 procent van de portefeuille, de eurozone voor 22 procent en het Verenigd Koninkrijk voor 16 procent.