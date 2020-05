Veel gezonde bedrijven komen de coronaklap niet te boven. Vermogende ondernemers moeten nu opstaan en investeren, vindt Frank Buysse, de man achter Buysse & Partners. Het Antwerpse investeringsfonds is letterlijk van alle markten thuis.

Een klassieke private-equityspeler kan je het Antwerpse Buysse & Partners (B&P) niet noemen. In de investeringsportefeuille zitten niet alleen bedrijven, maar ook architecturale hoogstandjes, zoals de BP-toren in Wilrijk en het CBR-gebouw in Watermaal-Bosvoorde. B&P noemt het 'iconisch vastgoed'. Ook geografisch is B&P een buitenbeentje. Het fonds heeft vastgoedprojecten lopen in Ecuador en het investeert in Zuid-Amerikaanse private-equityfondsen. Wat zal de coronacrisis met die bonte verzameling doen? "We hebben de toestand onder controle", zegt Frank Buysse, de oprichter en managing partner van B&P. "We weten dat 2020 een slecht jaar wordt, en ook 2021 wordt moeilijk. Maar dat is voor iedereen zo. In de private-equitywereld zullen koppen rollen, zeker bij de Angelsaksische fondsen, die overgenomen bedrijven met zware schulden beladen. Het kaf van het koren scheiden is niet ongezond na de bonanza van de afgelopen tien jaar. Vroeger was private equity iets voor gesofisticeerde investeerders, nu doet zowat iedereen het. Het gevolg is dat fondsen ongebreidelde risico's namen. De ontnuchtering zal volgen." Vlamingen springen conservatiever met geld om, en daarin schuilt nu een gouden kans, aldus Buysse. "Er zit veel spaargeld onder de Vlaamse matrassen. Dit is het moment om dat spaargeld aan het werk te zetten. Veel gezonde bedrijven happen naar adem. De overheid heeft daadkrachtig gereageerd. Maar de overheid kan niet alles, zeker als deze crisis lang duurt. Ondernemers met lef kunnen het verschil maken door te investeren in bedrijven met een zuurstoftekort. Dat zal de hele economie ten goede komen. Je kan dat opportunisme noemen. Ik noem dat onze morele plicht. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, ook de privésector." Buysse spreekt zijn achterban aan. Het gaat om een groep familiale ondernemers die hun vermogen via B&P investeren in kmo's met een Belgische verankering. Momenteel bevat de portfolio van B&P negen bedrijven, goed voor een waarde van 680 miljoen euro. Voorbeelden zijn de rekruteringsgroep Vivaldis en het designlabel Serax. "Eigenlijk zijn wij een club van ondernemers die investeert in andere ondernemers", zegt Buysse. "Een typisch private-equityfonds is contractueel verplicht na vijf of zeven jaar uit te stappen. Wij gaan voor de lange termijn. Sommige bedrijven zitten al meer dan tien jaar in onze portfolio. We kennen onze bedrijven heel goed. Woelige wateren zwemmen we samen door." Wat dan met investeerders die hun geld terug willen? "Elke twee, drie jaar zetten wij het kapitaal van het bedrijf open", zegt Buysse. "Investeerders die willen vertrekken, kunnen dat. Investeerders die willen blijven, stappen opnieuw in." Het is nu uitkijken wat het coronatijdperk brengt voor de bedrijvenportfolio. Volgens Buysse bedroeg het interne rendement - dat niet alleen de opbrengst van het geïnvesteerde bedrag bekijkt, maar ook de tijd die nodig is om die opbrengst te realiseren - meer dan 25 procent per jaar. "Private equity levert hoge rendementen op door het grote risico. Vastgoed is minder riskant. Daar haalt onze portfolio een intern rendement van 10 procent per jaar." In totaal beslaat het vastgoed van B&P 83.000 vierkante meter. Een kwart daarvan zijn panden van de bedrijven in de portfolio, zoals de showroom van Serax in Kontich of de site van Blommaert Aluminium Constructions in Wijnegem. Het iconische vastgoed neemt de overige drie kwart in. Wat ziet Buysse in die gebouwen, behalve de mooie architectuur? "De uitstraling van zo'n gebouw trekt kwaliteitshuurders aan. Het is een uitgelezen kader om klanten te ontvangen en de werknemers komen er graag werken. Een bijkomende troef is dat zo'n prestigieus gebouw gemakkelijk opnieuw te verzilveren valt." De vastgoedprojecten in Ecuador hebben een andere insteek. Voor de groeiende middenklasse bouwt B&P, met financiële inbreng van gewezen minister van Buitenlandse Handel Pablo Campana, zes woontorens in de havenstad Guayaquil, met een totale waarde van 150 miljoen dollar. De volgende stap is een project voor sociale huisvesting van 350 miljoen dollar, voor de lagere middenklasse. Ecuador is een dollarland, wat het muntrisico beperkt. Maar de corona-epidemie en de kelderende olieprijs zullen de economie van het land dit jaar met 6,3 procent doen krimpen, schat het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het is de zwaarste economische terugval in Zuid-Amerika. Ecuador onderhandelt met het IMF over een nieuw steunpakket, maar een herstructurering van de overheidsschuld lijkt onvermijdelijk. Is Ecuador niet te exotisch om te investeren? "Dit is niet de eerste crisis in Ecuador", zegt Buysse. "Wij rekenen op het ondernemingsvriendelijke beleid van de regering." De economische ontwikkeling van Colombia, Peru, Brazilië en Mexico staat veel verder. Daar is B&P actief via zijn Latin American Growth Fund, goed voor 20 miljoen euro. B&P stapt niet rechtstreeks in bedrijven, maar in lokale private-equityfondsen die investeren in kmo's. "Het is een ideale manier om je teen in vreemd water te steken", zegt Buysse. Intussen werkt B&P aan een volgende stap in Latijns-Amerika: kredieten aan kmo's. "Kmo's worden verwaarloosd door de lokale banken. Die geven de voorkeur aan consumentenkredieten, voor de hogere marges. Bedrijfsleningen geven ze bij voorkeur aan grote, gevestigde bedrijven met een goede kredietwaardigheid." Samen met de Colombiaanse private-equityspeler Kandeo tuigt B&P een kredietfonds op, met de steun van de International Finance Corporation, een zuster van de Wereldbank. "We hebben al 150 miljoen dollar opgehaald", zegt Buysse. "We mikken op 500 miljoen dollar. Wie schaduwbankier van de Latijns-Amerikaanse kmo's wil spelen, moet over een serieuze pot geld beschikken. We benaderen de AXA's en Allianzen van deze wereld. Ook de Vlaamse ondernemers happen toe. Dat is niet verwonderlijk. Het fonds zal achtergestelde leningen verstrekken met een voorzien rendement van 16 procent." B&P voelt zich steeds beter in zijn vel in Latijns-Amerika, maar niet alles loopt er van een leien dakje. "Betogingen tegen de ongelijkheid liepen vorig jaar uit op verschrikkelijke taferelen. De welvaart zit nog altijd geconcentreerd bij een handvol families. Er is een groot gebrek aan opwaartse sociale mobiliteit. In Latijns-Amerika moet een investeerder door de politieke grilligheid heen kijken. Dat lukt niet zonder een stevige maag."