De voorbeeldportefeuille van Inside Beleggen doet het beter dan de MSCI-World-index, de Eurostoxx50 en de Bel-20. Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen

Inside Beleggen zit nu drie jaar in Trends. Daar hoort ook het beheer van een voorbeeldportefeuille in aandelen bij. Een periode van 36 maanden is een mooie referentie om prestaties te vergelijken. We vergelijken onze prestatie al wekelijks sinds het begin van het jaar, nu volgt een vergelijking op drie jaar. We zijn aangenaam verrast, hopelijk u ook. De voorbeeldportefeuille doet het beter dan de MSCI World-index, die wordt gedomineerd door de Amerikaanse aandelen in het algemeen en de technologiegiganten zoals Alphabet, Apple, Amazon en andere Facebooken. Onze portefeuille doet het ook veel...