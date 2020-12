Inside Podcast: Effectentaks 2.0 - Aandeel in de kijker: Bekaert

Eerst was er de rijkentaks, dan de speculatietaks, dan de effectentaks en nu de effectentaks 2.0. In deze aflevering van de Inside podcast staat Danny Reweghs stil bij het voorstel van de regering voor een nieuwe effectentaks. Die is bedoeld als solidariteitsbijdrage van de vermogenden in ons land. De gebrekkige uitwerking kan echter nefaste gevolgen hebben voor het beursklimaat in ons land, zowel voor de beleggers als voor de beursbedrijven. Het aandeel van de week is de Belgische staalproducent Bekaert. Die wist ondanks de omzetdaling door de coronacrisis zijn winstgevendheid op peil te houden. Bekaert heeft de laatste jaren zijn strategie omgegooid en plukt daar nu te vruchten van.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Premier De Croo en minister van Financiën Van Peteghem © Belga