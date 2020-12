Inside Podcast: de favoriete aandelen voor 2021 (deel 3)

In deze aflevering bespreekt Danny Reweghs de laatste vier van zijn tien favoriete aandelen voor volgend jaar. Luierproducent Ontex is een beloftevolle turnaroundkandidaat. In de logistieke speler PostNL zit nog heel wat groeipotentieel. Prosus is het waanzinnige verhaal van hoe beleggers de Chinese internetgigant Tencent aan een korting kunnen kopen. En Sequana Medical noteert in Brussel, maar mikt op de Nasdaq.

© Wouter Rawoens