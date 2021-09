Inside Beleggen Podcast #54: Wat met de opkomende markten? - Aandeel: Van de Velde

De opkomende markten hebben er geen goed beursdecennium op zitten in vergelijking met andere aandelenindexen. Danny Reweghs verklaart hoe dat komt en kijkt vooruit naar wat de Emerging Markets de komende tien jaar kunnen doen. Daarnaast kwam de Belgische lingerieproducent Van de Velde met goede halfjaarresultaten. In de podcast overlopen we de financiën, waardering en vooruitzichten voor het bedrijf.

De Belgische lingerieproducent Van de Velde kan goede halfjaarresultaten voorleggen. © Belga Image

