Inside Beleggen Podcast #53: De terugval van goud en zilver - Aandeel: Lotus Bakeries

De beursprestatie van goud en zilver van de afgelopen maanden is het tegenbeeld van vorig jaar. Toen blonken de edelmetalen uit, nu zitten ze in een dal. Danny Reweghs van Inside Beleggen vertelt wat er achter de huidige koersval zit en of dat iets verandert aan het lange termijnperspectief voor goud en zilver. De Belgische koekjesbakker Lotus kwam met recordresultaten die op alle fronten dubbelcijferige groei optekenden. De klassieke speculoos is voornaamste groeimotor, maar daarnaast werkt het bedrijf aan een productpijplijn waarmee het ook de wereld wil veroveren.

© Belga Image