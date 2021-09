Inside Beleggen Masterminds #9: Dirk Hoozemans - Impactbeleggen

Dirk Hoozemans is fondsbeheerder van het Pioneer Impact Fund bij Triodos Investment Management. In de aflevering vertelt hij onder meer hoe hij potentiële beleggingen screent op impact en hoe hij impact- en duurzame criteria vertaalt naar financiële parameters. Want financieel rendement hoeft niet ten koste te gaan van duurzaamheid. De zogenaamde 'non financial information' rond ESG noemt Dirk 'not yet financial information'. Verder geeft hij ook tips en advies over hoe particuliere beleggers kunnen investeren met en voor impact.