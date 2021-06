De Belgische beleggers zijn optimistisch over de economische relance na de coronacrisis. Dat moet blijken uit de beleggersbarometer van de bank ING, die in mei is gestegen naar 120 punten. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2018.

Nagenoeg de helft van de respondenten (49 procent) zegt te verwachten dat de Belgische economie de komende maanden zal aantrekken. Dat is het hoogste percentage sinds de start van de enquête in 2014, zegt ING. Minder dan een kwart (23 procent) is eerder somber gestemd. In april stond de barometer nog op 107 punten. Boven de 100 wijst op positieve verwachtingen. Beleggers verwachten ook een goede zomer op de beurs: 45 procent van de respondenten verwacht een verdere beurshausse, terwijl 21 procent denkt dat de zomermaanden een minder gunstige beursevolutie zullen kennen. Een derde denkt dan ook dat het een goed moment is om meer risicovol te beleggen, en ook dat is het hoogste aandeel sinds begin 2018.