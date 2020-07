Sinds het diepetepunt in maart neemt het vertrouwen bij de beleggers weer wat toe, al blijft de onzekerheid door de coronacrisis wegen. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggersbarometer van ING.

De ING-beleggersbarometer steeg in juni van 79 naar 88 punten. Door de coronapandemie daalde de beleggersbarometer in maart nog tot een absoluut dieptepunt van 58 punten.

Sindsdien neemt het vertrouwen van de beleggers weer wat toe, maar wel langzaam. 'Dat is vooral te danken aan het afzwakken van de pandemie in Europa en de beursprestaties van juni. Toch staat het vertrouwen van de beleggers nog altijd op een laag pitje', aldus de bank. De barometer staat met 88 punten nog altijd ver van het neutrale peil van 100 punten.

Onzekerheid

Er heerst bij beleggers veel onzekerheid, want uit de peiling van ING blijkt dat het aandeel beleggers (37 procent) dat positief gestemd is over de evolutie van de beurs de volgende maanden, even groot is als het aandeel pessimisten. 'Enerzijds is de economische herstelfase koren op de molen van de optimisten. Maar anderzijds worden de pessimisten in hun overtuiging gesterkt door de zwakke economie. Deze onzekerheid vertaalt zich in het algemeen in een lagere risicobereidheid bij beleggers', klinkt het.

Sectoren

Wie nu belegt, kiest voor de minst riskante sectoren. Zo denkt een grote meerderheid (62 procent) dat de beurskoersen van de farmaceutische bedrijven en de gezondheidszorgsector in de komende drie jaar zullen stijgen. Slechts 7 procent denkt dat de koers zal dalen. Onmiddellijk daarna volgt de sector technologie, IT-consultancy en elektronica (58 procent verwacht een stijging, terwijl slechts 11 procent een daling verwacht). De grote verliezer van de coronacrisis is de toeristische sector. Meer dan de helft (56 procent) van de beleggers is er pessimistisch over, terwijl slechts 17 procent optimistisch is. Ook over de sectoren handel en landbouw zijn er veel meer beleggers negatief gestemd.

