Meer dan vier op de vijf Belgische beleggers vrezen dat het coronavirus ook volgend jaar een bedreiging zal vormen voor de economie. Meer dan twee op de vijf verwachten binnen een jaar zelfs een financiële crisis. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwste Beleggersbarometer van ING.

De graadmeter valt in oktober fors terug: minus 17 tot 104 punten. De Beleggersbarometer blijft zo wel nipt boven 100, het neutrale niveau. Vooral de minder gunstige conjunctuurvooruitzichten zorgen voor de daling. 'De Belgische belegger begint duidelijk te twijfelen aan de kracht van het economische herstel', aldus hoofdeconoom Peter Vanden Houte.

Het aantal beleggers dat de Belgische economie in de voorbije drie maanden zag vertragen, steeg aanzienlijk tot 37 procent. Voor het eerst in maanden zijn er meer beleggers die de economie zagen vertragen dan beleggers die een meer positieve conjunctuurevolutie vaststelden (36%). Zesendertig procent van de respondenten ziet de economie in de komende maanden aantrekken, terwijl dit in september nog 48 procent was.

Voorts denkt 83 procent dat het virus ook in 2022 nog een bedreiging zal vormen voor de Belgische economie. Anderzijds zijn er wel meer beleggers die verwachten dat 's lands economie beter zal presteren dan in 2021 (47%) dan beleggers die uitgaan van een minder goed jaar (23%). Tot slot is er over de financiële markten een pak ongerustheid: 41 procent acht de kans op een financiële crisis binnen de 12 maanden groot.

Kantar voerde de online bevraging van ING en partner UGent uit bij een representatief panel van 411 Belgische respondenten.

