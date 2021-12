Welke impact hebben de inflatie en stijgende rentevoeten op een beleggingsportefeuille? We doken in 100 jaar beursgeschiedenis.

Begin 2018 doemde het spook van de inflatie weer op. Het resultaat: de Duitse tienjaarsrente verdubbelde in twee weken van 0,40 naar 0,80 procent, terwijl de Euro Stoxx 50-index met de belangrijkste Europese aandelen met ongeveer 10 procent daalde. In de herfst van 2021 zien we niets van dit alles. Data verzameld door de econoom Robert Shiller en de vermogensbeheerder Fidelity tonen nochtans aan dat een stijgende inflatie, boven 3 procent, doorgaans slecht nieuws betekent voor beleggers. Zowel aandelen, obligaties als gemengde portefeuilles gaan in zo'n scenario ten onder. Een inflatie onder 1 procent of tussen 1 en 3 procent, stijgend of dalend, staat positieve rendementen niet in de weg. En wat met een stijgende rente? Volgens JPMorgan Asset Management presteerden de financiële sector, de industrie en de energiesector historisch het beste in een klimaat van stijgende rente. Verrassend? "Niet echt", reageert Vincent Juvyns, strateeg bij JPMorgan Asset Management. "Het zijn veelal cyclische sectoren. Meestal stijgt de rente, omdat het economisch beter gaat. Voor die sectoren speelt de economische groei, meer dan de rentestijging." Er is ook een groot verschil tussen de prestaties van bedrijven die duurzame consumentengoederen verkopen, zoals auto's en huishoudtoestellen, en basisconsumptie, zoals voedingswaren. Zelfs wanneer het economisch slecht gaat, moeten de mensen eten kopen. De basisconsumptie wordt dus als een defensieve sector beschouwd. Wanneer het economisch beter gaat en de koopkracht van mensen stijgt, vertaalt zich dat veeleer in de aanschaf van een nieuwe diepvries dan in extra aankopen van tandpasta. Het is niet echt een verrassing dat groeiaandelen in het verliezende kamp zitten bij een renteklim. De waarde van de toekomstige winsten wordt berekend aan de hand van een discontovoet. Kort door de bocht: als de rente stijgt, dan daalt de huidige waarde van de toekomstige winsten. Waardeaandelen zijn meer gebaat bij een stijgende rente. Minder bekend is dat smallcaps of kleine marktkapitalisaties winnen bij een stijgende rente. "Een renteverhoging is indicatief voor een versnelling van de groei en de inflatie", legt Juvyns uit. Als de taart voor iedereen groter wordt, kunnen kleine bedrijven gemakkelijker hun deel opeisen en is de concurrentie van de grote bedrijven minder hevig. Nog een weetje: bij een rente-opstoot zijn beleggers beter af in de eurozone en Japan dan in de Verenigde Staten of de opkomende markten. Daar is een logische verklaring voor. De Amerikaanse economie loopt bijna altijd voor. Ook nu weer is de Amerikaanse centrale bank een voorloper in monetaire beleidsveranderingen. De Amerikaanse bedrijven toonden zich het meest veerkrachtig, met een hogere waardering als gevolg. Wanneer de economie verder aantrekt, zullen de beleggers op zoek gaan naar bedrijven die achterblijven, vooral in Europa en Japan. Die historische observaties zeggen natuurlijk niet alles. Er spelen nog andere krachten. In 2022 zullen er bijvoorbeeld kolossale investeringen in de klimaattransitie gebeuren, en de opflakkerende virusvarianten kunnen de technologie-aandelen nog een boost geven. JPMorgan Asset Management trekt de kaart van zowel Amerikaanse als Europese aandelen. Britse aandelen zitten door de brexit op de wipstoel.