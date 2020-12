In de familie van de duurzame beleggingsfondsen is het impactfonds aan een opmars bezig. Maken die fondsen hun naam waar? En voor wie of wat maken ze het verschil?

Impactbeleggen is een vorm van duurzaam beleggen met een meetbaar positief effect op het milieu of de maatschappij. Het is geen nieuw concept. Al in 2001 werd het gespecialiseerde BlueOrchard Impact Investment Management opgericht in de schoot van de Britse vermogensbeheerder Schroders. BlueOrchard heeft kantoren in zeven landen en heeft 7 miljard geïnvesteerd in tachtig ontwikkelingslanden.

...

Impactbeleggen is een vorm van duurzaam beleggen met een meetbaar positief effect op het milieu of de maatschappij. Het is geen nieuw concept. Al in 2001 werd het gespecialiseerde BlueOrchard Impact Investment Management opgericht in de schoot van de Britse vermogensbeheerder Schroders. BlueOrchard heeft kantoren in zeven landen en heeft 7 miljard geïnvesteerd in tachtig ontwikkelingslanden. Het richt zich met het BlueOrchard Microfinance Fund, met meer dan 2 miljard euro activa, op microfinanciering. Dat is de verzamelnaam voor kredietverlening, sparen en verzekeren met kleine bedragen. Het wordt veelal in ontwikkelingslanden gebruikt, maar ook in eigen land kunnen startende ondernemers zo een duw in de rug krijgen. Het Blue Orchard Microfinance Fund is niet beschikbaar voor Belgische particuliere beleggers. In het Positive Impact Fund van de beheerder M&G, dat twee jaar geleden gelanceerd werd, zitten beleggingen in klassieke duurzame thema's zoals schone energie, mobiliteit en gezondheid. Maar er wordt ook geld gestopt in de kringloopeconomie, bosbescherming en betaalbare huisvesting. Alles wat te maken heeft met wapens, de seksindustrie en niet-medische experimenten op dieren wordt uitgesloten. In het Positive Impact Fund is een hoofdrol weggelegd voor Deense bedrijven. Orsted, de producent van groene energie die in het Verenigd Koninkrijk het grootste windmolenpark ter wereld bezit, weegt meer dan 6 procent in de portefeuille. Andere belangrijke posities in Denemarken zijn de farmaceutische groep ALK, de wereldwijde marktleider in allergie-immunotherapie, de wereldkampioen in isolatie Rockwool en Novo Nordisk, de marktleider in diabetesbehandelingen. De concurrentiepositie is een van de belangrijkste selectiecriteria. Het Keniaanse bedrijf Safaricom, een van de kleine posities van het fonds, heeft met zijn 35,6 miljoen gebruikers ongeveer twee derde van de nationale markt voor mobiele telefonie in handen. Met zijn mobiele betaalsysteem haalt het zelfs een marktaandeel van 78 procent. Het Global Equity Impact-fonds van Aberdeen is een jaar ouder dan het fonds van M&G. De portefeuille bevat participaties zoals Salesforce, het enfant terrible van de beheersoftware. Dat aandeel is het afgelopen jaar van 156 naar 221 dollar doorgestoomd, een klim met meer dan 40 procent. We treffen ook United Healthcare aan, de Amerikaanse groep voor verzekeringen en gezondheidszorg, een reus die ruim 300 miljard dollar weegt. Daarnaast staan in de top tien van grootste posities onder meer Prologis, het Amerikaanse fonds dat gespecialiseerd is in logistiek vastgoed, en Equinix, de mondiale nummer één in datacentra. Het zijn bedrijven die tijdens de coronacrisis uitblonken op de beurs, maar de vraag is welke positieve maatschappelijke bijdrage ze precies leveren. Het Chinese WuXi Biologics overtuigt meer. Het bedrijf biedt een vrij toegankelijk platform aan voor de ontwikkeling van biologische medicijnen. Het aandeel heeft in zijn driejarige bestaan bovendien een gemiddelde jaarreturn van meer dan 100 procent opgeleverd. Bij Triodos dragen alle fondsen het label 'impact'. Het belangrijkste fonds is Global Equities Impact. De portefeuille is soms klassiek, met het farmabedrijf Roche, de windmolenonderdelenproducent Vestas en de voedingsgroep Danone. Maar er zijn minder klassieke participaties. Ongeveer 30 procent van het geld wordt in Japan geïnvesteerd, via aandelen in het chemiebedrijf Shin-Etsu en de telecomgroep KDDI. Triodos verdedigt zijn opmerkelijke portefeuille door er nadrukkelijk op te wijzen dat het fonds zich op grote beursgenoteerde bedrijven richt. Voor minder grote en minder klassieke bedrijven moeten we bij Pioneer Impact zijn. Naast Danone en Vesta, die op nummer één en drie staan, bevat de portefeuille waarden zoals Signify, de vroegere verlichtingsafdeling van Philips, de Ierse specialist in bouwmaterialen Kingspan, de Japanse fabrikant van halfgeleiders Rohm en het Zwitserse Straumann, dat tandheelkundige instrumenten maakt. Het rendement van Pioneer Impact ligt een stuk hoger dan dat van Global Equities Impact, met gemiddeld 10,9 procent over drie jaar (tegenover 6%) en 9,2 procent over tien jaar. Ook in België zijn impactfondsen geen nieuw fenomeen. KBC bewijst dat met Eco Fund Impact Investing, dat sinds 2014 onder die naam actief is. Een kwart van het geld is in de Verenigde Staten geïnvesteerd, een derde in de eurozone. De vedette van de Brusselse beurs, de logistiekevastgoedvennootschap WDP, en de klassieker Novo Nordisk zitten in de portefeuille. Maar er zitten ook originelere namen in het fonds: het Britse vastgoedbedrijf Civitas Social Housing, een specialist in sociale woningen en opvangtehuizen bijvoorbeeld. Het bedrijf beheert zo'n 600 sites. En er is de groep Bright Horizons, misschien beter bekend onder de naam Kindergarden. Het bedrijf is actief in kinderopvang in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland.