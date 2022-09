Via inclusief ondernemerschap wil Impact Shakers complexe maatschappelijke en ecologische uitdagingen aanpakken. Onlangs lanceerde het een eerste investeringsfonds.

Impactbeleggen betekent geld investeren in bedrijven en projecten met een positieve bijdrage en oplossingen voor de uitdagingen in de wereld. "Met ons microfonds geven we een eerste financiering aan impactbedrijven van ondervertegenwoordigde oprichters, bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond of die zijn opgegroeid in armoede", vertelt medeoprichter Yonca Braeckman, die een verleden heeft in de start-upscene van New York en Londen. "We zijn ook gestart met geld op te halen voor een durfkapitaalfonds om in de volgende fase van hetzelfde type bedrijven te investeren. Het doelbedrag voor dat fonds is 20 miljoen euro." Op welke manier heeft Impact Shakers impact? YONCA BRAECKMAN. "Ten eerste door op diversiteit in te zetten. Het ondernemerschap is nog altijd niet erg divers. Nochtans hebben we alle perspectieven nodig om de grote uitdagingen aan te pakken. We kunnen al het probleemoplossend vermogen gebruiken. We hebben alle ondernemers nodig. "Ten tweede neemt onze impact exponentieel toe door te investeren in impactbedrijven. Met onze ondersteuningsprogramma's, waaronder een incubator en een accelerator, bieden we starters toegang tot kennis, tools en een netwerk van ervaren investeerders. Nu kan daar ook financiering bovenop komen." Hoe meet u die impact? BRAECKMAN. "We screenen onze bedrijven met een speciale tool, en volgen ze op. Ze krijgen een impactscore, onder meer op basis van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarbovenop werken we met individuele impactbeoordelingen. Lichten we een project in de gezondheidszorg in Afrika door, dan gaan we na hoeveel mensen die zorg hebben gekregen. Draait het project rond toegang tot hygiënische producten, dan kijken we hoeveel vrouwen het heeft bereikt. We verwachten van elk bedrijf dat zijn impact ongeveer in gelijke mate toeneemt als zijn omzet. "Vorig jaar hebben we meer dan 2.000 bedrijven gescreend, met 250 starters samengewerkt en we hebben meer dan 100 partners. Maar we willen nog veel verder gaan in het meten van onze impact. We willen nagaan hoeveel banen we mee helpen creëren en wetenschappelijk gevalideerde analyses uitvoeren." Hoe kunnen beleggers investeren? Welk rendement mogen ze verwachten? Wat zijn de risico's? BRAECKMAN. "Op dit moment hebben we een microfonds, een coöperatieve vennootschap waarin je voor 250 euro een aandeel kunt kopen. We hebben voor een laag bedrag gekozen om de toegang tot impactinvesteringen te democratiseren. Het fonds staat ook open voor bedrijven die impact willen hebben. "Normaal kunnen we vanaf het derde jaar, als de eerste leningen worden terugbetaald, een dividend uitkeren. Het rendement is begrensd op 6 procent. Het gaat om investeringen in start-ups in een vroeg stadium. Die zijn erg risicovol." Waarvoor gaat u het geld gebruiken? BRAECKMAN. "Het geld in het microfonds dient om te investeren in impactbedrijven. Belangrijk is dat ze een schaalbaar model en technologie hebben. We ronden onze eerste investeringen af."