IBA-aandeel keldert na negatief rapport over protontherapie

Na een grondige analyse van de internationale wetenschappelijke literatuur oordeelt het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) dat er geen onweerlegbaar bewijs geleverd wordt dat protontherapie beter is dan de klassieke radiotherapie. IBA, voluit Ion Beam Applications, is net gespecialiseerd in die nieuwe radiotherapietechniek voor de behandeling van kanker.

In een reactie op het negatieve rapport verloor het IBA-aandeel op Euronext Brussel donderdagmorgen 13 procent. In de loop van de morgen zakt het aandeel nog dieper weg tot net geen -20 procent. Omstreeks 12 uur noteert het IBA-aandeel een verlies van 8,5 procent tot 10,48 euro.

IBA uit Louvain-la-Neuve bouwt wereldwijd centra voor protontherapie. In ons land is er een project in opbouw aan het UZ Leuven en ook in Charleroi is een project opgestart met de IBA-technologie. Protontherapie is een bestralingstechniek voor de behandeling van kanker met protonen in plaats van röntgenstralen, zoals bij de klassieke radiotherapie. De techniek is duurder.