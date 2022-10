De Belg Thomas Poelmans en zijn Keniaanse partner John Magiro bouwen zelfontwikkelde waterkrachtcentrales. "We geloven in kleinschalige, lokale projecten. Dat is veel efficiënter dan elektriciteit honderden kilometers te transporteren."

Hydrobox is een Belgisch- Keniaans bedrijf dat waterkrachtcentrales bouwt in rurale regio's waar nog geen stroom is, vandaag vooral in Kenia. "We hebben het concept van de Hydrobox ontwikkeld voor de Afrikaanse context", vertelt oprichter Thomas Poelmans. "De installatie is kleinschalig, dankzij artificiële intelligentie kunnen we haar vanop afstand besturen en herstellen, en omdat ze in een container zit, kunnen we het geheel verplaatsen en elders gebruiken."

...

Hydrobox is een Belgisch- Keniaans bedrijf dat waterkrachtcentrales bouwt in rurale regio's waar nog geen stroom is, vandaag vooral in Kenia. "We hebben het concept van de Hydrobox ontwikkeld voor de Afrikaanse context", vertelt oprichter Thomas Poelmans. "De installatie is kleinschalig, dankzij artificiële intelligentie kunnen we haar vanop afstand besturen en herstellen, en omdat ze in een container zit, kunnen we het geheel verplaatsen en elders gebruiken." Op welke manier hebt u impact? THOMAS POELMANS. "Ons doel is de bevolking die nog geen stroom heeft - in rurale gebieden in Kenia is dat vaak ruim de helft van mensen - te voorzien van elektriciteit. We geloven in kleinschalige, lokale projecten. Dat is veel efficiënter dan elektriciteit honderden kilometers te transporteren. We richten een installatie op in de buurt van een aantal grootverbruikers, zoals een fabriek. Die nemen 40 à 60 procent van de stroom af. Een ander deel gaat naar kleine zaken zoals hotels, restaurants, winkels of kappers. Het laatste deel gaat naar de huishoudens. Die combinatie maakt het betaalbaar voor iedereen. En wat ons uniek maakt, is de betrouwbaarheid van waterkracht, die levert op elk moment stroom." Hoe meet u de impact? POELMANS. "Vandaag werken we vooral anekdotisch. We ontmoeten bijvoorbeeld een winkelier die na het donker open kan blijven en zo 15 tot 20 procent meer omzet haalt. Of een vrouw die geen hout meer moet sprokkelen omdat ze elektrisch kan koken en zo twee uur tijd uitspaart. Maar we willen onze impact ook meer professioneel meten. We werken samen de onderzoekinstelling VITO. Nu doen we een nulmeting om in de toekomst kwantitatief en kwalitatief in kaart te kunnen brengen hoe en hoeveel de levenskwaliteit van de mensen verbetert." Hoeveel impact hebt u al gehad? POELMANS. "Drie installaties leveren al stroom aan 3.000 mensen. Dit jaar komen er nog twee bij, volgend jaar drie, samen goed voor 2,4 megawatt of het equivalent van 100.000 mensen. Onze ambitie is tegen 2027 een miljoen mensen van stroom te voorzien." Hoe kunnen beleggers investeren? Welk rendement krijgen ze? En wat zijn de risico's? POELMANS. "Er loopt een crowdlendingsactie op het platform Lita. We halen 500.000 euro op met obligaties met een looptijd van vijf jaar en een rendement van 7 procent. Wij werken graag samen met kleine investeerders, omdat we het belangrijk vinden dan ons project gedragen wordt door mensen en niet alleen door banken. Wij geloven sterk in sociaal ondernemen. We zijn gestructureerd als een bedrijf, maar eentje met een hart voor de mensen en de planeet. "Investeerders praten vaak over het landenrisico, omdat we actief zijn in Afrika. Maar we hebben een verzekering tegen politieke risico's, die wordt gedekt door de Amerikaanse overheid. Natuurlijk is er ook een commercieel risico, maar we zijn niet afhankelijk van één klant. En de huishoudens betalen ons vooraf." Waar dient het geld voor? POELMANS. "Voor al de geplande installaties hebben we al projectfinanciering gevonden. De 500.000 euro dient als werkkapitaal. Dat moet het mogelijk maken die projecten zonder vertraging te realiseren."