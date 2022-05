Tientallen speurders van de Duitse financiële waakhond Bafin en van de federale politie BKA zijn dinsdag binnengevallen op de zetel van Deutsche Bank en bij zijn filiaal voor fondsenbeheer DWS in Frankfurt. Het Duitse gerecht verdenkt de bank ervan te hebben gefraudeerd met investeringen, waarbij beleggingsfondsen 'duurzamer' worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn.

'De huiszoekingen houden verband met beschuldigingen tegen DWS van greenwashing', bevestigt Deutsche Bank. DWS is qua omvang de op één na grootste fondsenbeheerder van Europa. Deutsche Bank zegt haar volledige medewerking te verlenen aan de autoriteiten.

Volgens het parket werden er tijdens het onderzoek al aanwijzingen gevonden dat niet alle duurzame fondsen voldoen aan de ESG-criteria - dat zijn criteria rond milieu of sociale aspecten. Het onderzoek kwam er na tips van een klokkenluider. Ook in de Verenigde Staten loopt een onderzoek.

