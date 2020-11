Goed nieuws over het kandidaat-coronavaccin van Pfizer en BioNTech zette de beurzen vandaag wereldwijd in vuur en vlam. De Standard&Poor's500-index staat op een recordhoogte.

De beursweek was al onder een goed gesternte van start gegaan doordat Joe Biden dit weekend tot overwinnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen werd uitgeroepen. Daarmee wordt de optimistische toon van vorige week voortgezet.

...

De beursweek was al onder een goed gesternte van start gegaan doordat Joe Biden dit weekend tot overwinnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen werd uitgeroepen. Daarmee wordt de optimistische toon van vorige week voortgezet. Rond de middag kregen de beurzen wereldwijd een extra impuls door de aankondiging van de Amerikaanse farmagigant Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech dat uit voorlopige resultaten (44.000 deelnemers) van hun klinische studie blijkt dat hun kandidaat-vaccin bij meer dan 90 procent van de deelnemers aan de studie een besmetting met covid-19 wist te voorkomen. Dat is een heel aangename verrassing, want specialisten hadden de voorbije tijd wat twijfels geuit over de effectiviteit van de eerste coronavaccins. Zij zouden al met 70 procent effectiviteit tevreden geweest zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had de lat slechts op 50 procent gelegd. We mogen niet vergeten dat die studies in een recordtempo worden uitgevoerd en dat werd aangenomen dat dat niet meteen heel straffe vaccins zou opleveren. Dat werd eerder verwacht van latere vaccins.Die geweldige opsteker zette niet alleen de koersen van Pfizer (+11% bij opening op Wall Street) en BioNTech (+14%) in vuur en vlam. Het nieuws vestigt de hoop dat we in 2021 sneller dan gedacht naar een normalisering van het economische leven kunnen gaan. Het deed de Standard&Poor's500-index 3,5 procent hoger - op een recordhoogte - openen (3645 punten), maar ook de Europese aandelenmarkten sprongen meteen meer dan 5 procent hoger. Die werden aangevoerd door bedrijven die de voorbije maanden extreem waren teruggevallen door de coronacrisis. Bij de uitblinkers op Euronext Brussel vonden we de aandelen van Kinepolis (+29%), Barco (+19%) en AB InBev (+11%) terug. Het Colruyt-aandeel ging dan weer achteruit (-3%).Opvallend genoeg bleef de technologiebeurs Nasdaq - de grote ster onder de indexen tot dus ver in 2020 - achter met een bescheidener stijging bij opening van 1 procent. Veel techaandelen zijn dit jaar al enorm fors gestegen omdat ze profiteerden van onder meer het massale thuiswerken tijdens de covid-19 pandemie.