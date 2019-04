analyse

'Holdings bieden een meerwaarde voor de particuliere belegger'

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

We willen een lofzang wijden aan holdings of portefeuillemaatschappijen. Er is helemaal niets mis met beleggen in holdings. We vinden dat een meerwaarde voor de particuliere belegger. Een goed gespreide holding is het perfecte instapvehikel voor de beginnende aandelenbelegger.

holdings als meerwaarde voor de belegger © Getty