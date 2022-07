Het Amerikaanse inflatiecijfer van vorige week deed de beleggers andermaal schrikken. Om een inflatie van meer dan 9 procent (9,1%) al te hebben meegemaakt, moet je al flink wat jaren op de teller hebben. Het is geleden van het begin van de jaren tachtig van vorige eeuw. In juni gingen vooral de voedselprijzen een flinke scheut omhoog. Gelukkig neemt de kerninflatie (zonder voeding en energie) verder af, al verloopt de daling trager dan verhoopt: van 6,4 procent in maart over 6,2 en 6,0 procent voor april en mei naar 5,9 procent in juni (5,7% verwacht door economen).

Toch voedde het cijfer de angst van steeds meer economen en beleggers dat de Amerikaanse centrale bank eind juli (meeting op 26 en 27/7) de rente met een 'historische' 100 basispunten of een vol procent kan optrekken. Gelukkig bleek afgelopen vrijdag uit de maandelijkse rondvraag van de Universiteit van Michigan dat de inflatieverwachtingen bij de Amerikaanse consument wat zijn getemperd, waardoor de markt er nu toch vanuit gaat dat de Federal Reserve de rente op 27 juli met 'slechts' 75 basispunten zal verhogen zoals de vorige keer in juni. Dat was voldoende voor een opluchtingsrally op vrijdag op Wall Street.

Dat in de afgelopen week de dollar naar pariteit steeg ten opzichte van de euro heeft ook en vooral te maken met de Europese Centrale Bank die een veel trager parcours van renteverhogingen voor ogen heeft. Vorige maand heeft de ECB aangekondigd om deze week een 'historische' beslissing te nemen: een eerste renteverhoging in elf jaar. Normaliter zal dat slechts met 25 basispunten (0,25%) zijn ondanks de torenhoge inflatie die ook heel de Europese Unie treft. Vandaar dat sommigen toch durven uit te gaan van een eerste renteverhoging met 50 basispunten. We weten het aanstaande donderdag, op onze Nationale Feestdag.

Het resultatenseizoen in de Verenigde Staten begon vorige week heel turbulent. Vooral donderdag ging Wall Street onderuit nadat de grootbanken JPMorgan Chase en Morgan Stanley onder de verwachtingen waren gebleven. Benieuwd of Bank of America en Goldman Sachs wel aan de verwachtingen kunnen voldoen. Na beurs is er ook IBM, maar dat is natuurlijk niet langer een ster van de Amerikaanse techindustrie. Dan kijken de analisten en beleggers meer uit naar de cijfers van het onlangs erg geplaagde Netflix en de beurskampioen van de voorbije jaren Tesla Motors. Al komt topman Elon Musk tegenwoordig vooral in de belangstelling door de turbulente saga rond de overname van het socialemediabedrijf Twitter.

Ook in Europa is het uitkijken naar het resultatenseizoen. Woensdag zal iedereen op het puntje van zijn stoel zitten als ASML kwartaalresultaten presenteert. De absolute beursster van 2021 is dit jaar ongemeen hard teruggevallen. De hamvraag is of de wereldspeler in de halfgeleiderindustrie met cijfers en vooruitzichten de markt kan overtuigen dat het aandeel veel te fors is teruggevallen.

Normaliter was het aan Barco op dinsdag om het Belgische resultatenseizoen te openen. De markt rekent op minstens 20 procent omzetgroei en 8 procent winstmarge. Benieuwd of het West-Vlaamse techbedrijf aan die vrij hoge verwachtingen weet te voldoen. Onmogelijk is het zeker niet. Zo presenteerde Solvay op maandag al voorlopige cijfers over het tweede kwartaal. Net als BASF vorige week waren die veel beter dan verwacht, zowel in omzet als in bedrijfskasstroom. Bij de bekendmaking van de definitieve cijfers op 28 juli volgt er dan ook een verhoging van de winstverwachtingen. De markt reageerde positief, al was het nog niet extreem. We duimen voor nog meer meevallende kwartaalcijfers deze en de volgende weken.

Toch voedde het cijfer de angst van steeds meer economen en beleggers dat de Amerikaanse centrale bank eind juli (meeting op 26 en 27/7) de rente met een 'historische' 100 basispunten of een vol procent kan optrekken. Gelukkig bleek afgelopen vrijdag uit de maandelijkse rondvraag van de Universiteit van Michigan dat de inflatieverwachtingen bij de Amerikaanse consument wat zijn getemperd, waardoor de markt er nu toch vanuit gaat dat de Federal Reserve de rente op 27 juli met 'slechts' 75 basispunten zal verhogen zoals de vorige keer in juni. Dat was voldoende voor een opluchtingsrally op vrijdag op Wall Street.Dat in de afgelopen week de dollar naar pariteit steeg ten opzichte van de euro heeft ook en vooral te maken met de Europese Centrale Bank die een veel trager parcours van renteverhogingen voor ogen heeft. Vorige maand heeft de ECB aangekondigd om deze week een 'historische' beslissing te nemen: een eerste renteverhoging in elf jaar. Normaliter zal dat slechts met 25 basispunten (0,25%) zijn ondanks de torenhoge inflatie die ook heel de Europese Unie treft. Vandaar dat sommigen toch durven uit te gaan van een eerste renteverhoging met 50 basispunten. We weten het aanstaande donderdag, op onze Nationale Feestdag.Het resultatenseizoen in de Verenigde Staten begon vorige week heel turbulent. Vooral donderdag ging Wall Street onderuit nadat de grootbanken JPMorgan Chase en Morgan Stanley onder de verwachtingen waren gebleven. Benieuwd of Bank of America en Goldman Sachs wel aan de verwachtingen kunnen voldoen. Na beurs is er ook IBM, maar dat is natuurlijk niet langer een ster van de Amerikaanse techindustrie. Dan kijken de analisten en beleggers meer uit naar de cijfers van het onlangs erg geplaagde Netflix en de beurskampioen van de voorbije jaren Tesla Motors. Al komt topman Elon Musk tegenwoordig vooral in de belangstelling door de turbulente saga rond de overname van het socialemediabedrijf Twitter. Ook in Europa is het uitkijken naar het resultatenseizoen. Woensdag zal iedereen op het puntje van zijn stoel zitten als ASML kwartaalresultaten presenteert. De absolute beursster van 2021 is dit jaar ongemeen hard teruggevallen. De hamvraag is of de wereldspeler in de halfgeleiderindustrie met cijfers en vooruitzichten de markt kan overtuigen dat het aandeel veel te fors is teruggevallen.Normaliter was het aan Barco op dinsdag om het Belgische resultatenseizoen te openen. De markt rekent op minstens 20 procent omzetgroei en 8 procent winstmarge. Benieuwd of het West-Vlaamse techbedrijf aan die vrij hoge verwachtingen weet te voldoen. Onmogelijk is het zeker niet. Zo presenteerde Solvay op maandag al voorlopige cijfers over het tweede kwartaal. Net als BASF vorige week waren die veel beter dan verwacht, zowel in omzet als in bedrijfskasstroom. Bij de bekendmaking van de definitieve cijfers op 28 juli volgt er dan ook een verhoging van de winstverwachtingen. De markt reageerde positief, al was het nog niet extreem. We duimen voor nog meer meevallende kwartaalcijfers deze en de volgende weken.