Het is deze week uitkijken naar de reacties van de financiële markten op de prognoses van het IMF over de wereldeconomie. En nu het eerste kwartaal achter de rug is, evalueren we de prestaties van de tien aandelen die we eind vorig jaar naar voren schoven als favorieten voor 2021.

Wall Street heeft vorige week en begin deze week prima gereageerd op het infrastructuurplan ter waarde van ruim 2000 miljard dollar van de Amerikaanse president Joe Biden. Het zorgde ervoor dat de Standard&Poor's500-index voor het eerst in de geschiedenis boven 4000 punten klom. Het geld van het ambitieuze plan moet hoofdzakelijk dienen voor infrastructuurwerken (wegen, spoorwegen, supersnel internet, huisvesting...). Alleen is de vraag hoe snel Biden het plan door het Congres goedgekeurd zal krijgen en hoeveel er dan van overblijft. De Democraat bespeelt de patriottische gevoelens door te stellen dat het een tegenzet is voor de expansie van China, maar wil het plan deels financieren met een hoger belastingtarief voor bedrijven en belastingverhogingen voor rijken.Na een uitstekend rapport van de Amerikaanse arbeidsmarkt is het uitkijken hoeveel positiever het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is geworden voor de wereldeconomie tegenover de prognose in januari. Toen werd nog uitgegaan van een groeicijfer van 5,5 procent dit jaar en 4,2 procent voor volgende jaar in vergelijking met de -3,5 procent van 2020 door de coronacrisis. Het IMF heeft al aangegeven dat de verwachting voor 2021 en 2022 zal worden opgetrokken. Vandaag (dinsdag) weten we met hoeveel en hoe de financiële markten daarop zullen reageren. Op 17 december vorig jaar gaven we onze favoriete aandelen voor 2021 mee. Nu het eerste kwartaal achter de rug is, evalueren we de prestaties van die top tien. Als we de gemiddelde prestatie van de selectie, een stijging met 12,83 procent, vergelijken met de belangrijkste indexen, dan is balans positief. We selecteerden voor de helft Belgische en voor de andere helft Europese aandelen. Daarom vergelijken we met de Bel-20-index (+5,79%) en de Eurostoxx50-index (+8,84 %). Dat geeft een gemiddelde klim van 7,31 procent.Dat betekent niet dat alle aandelen uitblinken. Adidas en Ontex staan zelfs op een stevig verlies. Adidas krijgt momenteel tegenwind (oproep tot boycot) in China omdat het zoals andere kledinggiganten nog weigert katoen af te nemen uit de Chinese provincie Xinjiang wegens serieuze vermoedens dat de Oeigoeren tot dwangarbeid worden gedwongen. Ontex kreeg met de Baskische Esther Berrospeeen nieuwe CEO. Maar het blijft wachten op haar plannen om de vele problemen van de luierfabrikant aan te pakken. Intussen blijven analisten negatief over Ontex. Om de shorters te plezieren? Wie zal het zeggen.PostNL blinkt tot nog toe het meest uit. De covid-19-pandemie heeft de transformatie richting een logistieke speler versneld en de rendabiliteit opgekrikt. De organisatie kon in tegenstelling tot bpost de extra grote volumes in het vierde kwartaal opvangen en er financieel profijt uithalen. Dat betekent dat aandeelhouders weer met fraaie dividenden zullen worden verwend. ASML is zoals meestal de voorbije twintig jaar ook het afgelopen kwartaal erg goed op dreef. De producent van halfgeleidersystemen is een van de weinige Europese technologieparels met een zeer dominante marktpositie. De toekomst blijft er ook de komende jaren fraai uitzien. De winsten op de positie hebben we in de voorbeeldportefeuille verzilverd. Maar daar hebben we al weer spijt van. De voorbije weken en maanden hebben steeds meer analisten en beleggers D'Ieteren(her)ontdekt. De holding beschikt over een kroonjuweel, dochter Belron, die een ware kasmachine is en de groep enorme dividendinkomsten bezorgt. Zelfs na de fraaie koersprestatie van D'Ieteren betaal je eigenlijk alleen daarvoor. D'Ieteren Auto, Moleskine en de forse kaspositie van 1,5 miljard euro (ruim 25 euro per aandeel) krijg je er gratis bij. De holdingdiscount is dan ook overdreven gezien de verwachte beterschap van de resultaten voor alle dochters dit jaar. Het aandeel van de grootste Belgische verzekeraar Ageas doet het ook prima met dank aan de stijgende rente, de Aziatische groei, een aantrekkelijke waardering en het stevige dividendrendement. De twee biotechaandelen Inventiva en Sequana Medical ondervinden de grootste schommelingen. Nieuws over deals, kapitaaloperatie en klinische data zullen het koersverloop bepalen.