Elon Musk is in de miljardairsranking opgeklommen tot de rijkste mens te wereld. Minder bekend is dat hij dat vooral te danken heeft aan anonieme indexbouwers die op de beurzen bepalen waar het geld naartoe vloeit.

In minder dan een jaar is de oprichter en CEO van Tesla, Elon Musk, een van de rijkste mensen ter wereld geworden. Momenteel is hij 180 tot 190 miljard dollar waard. Een jaar geleden was dat nog minder dan 50 miljard. Nu staat hij op gelijke hoogte met Amazon-topman Jeff Bezos. Afhankelijk van de beurskoersen van beide bedrijven geven de heren om de zoveel dagen elkaar de wisselbeker van rijkste persoon ter wereld door. Musk heeft zijn opgang in de miljardairsrangen te danken aan de steile klim van van het Tesla-aandeel. Dat ging van 100 dollar per aandeel een jaar geleden naar 400 dollar in november vorig jaar tot meer dan 800 dollar nu.Die koersopstoot kwam er niet omdat Tesla plots meer auto's had verkocht of zijn winstmarges had verdubbeld, maar omdat de elektrische wagenbouwer eind vorig jaar is opgenomen in de wereldbefaamde Standard&Poors500-index, de aandelenkorf met de belangrijkste 500 Amerikaanse aandelen.Het is een perfect voorbeeld van de bepalende rol van aandelenindexen en de bedrijven die ze samenstellen. De S&P500 is de beroemdste en meest gevolgde aandelenindex ter wereld. Hij is synoniem met de hele Amerikaanse beurs. Tientallen indexfondsen en indextrackers (ETF's) kopiëren hem. Toen Tesla erin kwam, stroomde er naar schatting 70 tot 120 miljard dollar richting het aandeel. Alle indexfondsen en ETF's die de S&P 500 kopiëren, moesten plots ook Tesla-aandelen kopen.Dichter bij huis gebeurde hetzelfde met het Leuvense technologie- en 3D-printingbedrijf Materialise. Dat noteert op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. De koers van Materialise is de jongste twee maanden bijna verdubbeld van 32 naar 59 dollar zonder dat het bedrijf daarvoor met heuglijk beursnieuws was gekomen. De reden is dat Materialise deel is van enkele robotica-indexen. De ETF's die die indexen kopiëren, zijn naarstig Materialise-aandelen aan het inslaan. Het Amerikaanse ARK-Investment heeft een robotica- en een 3D-printing-ETF waarin Materialise een belangrijke positie inneemt. ARK is met 12 procent de tweede grootste aandeelhouder van Materialise geworden, na oprichter Fried Vancraen. Die heeft 62 procent van de Materialise-aandelen in handen. Hij is net zoals Musk welgevaren bij het feit dat zijn bedrijf deel is van enkele populaire indexen.Momenteel is de indexsector een oligopolie waarin drie Amerikaanse bedrijven domineren: MSCI, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) en Russel FTSE. Elk hebben ze tussen 25 en 30 procent van de markt in handen. In het volgende nummer van Trends (14 januari) leest u hoe zij almachtig zijn geworden op de financiële markten.