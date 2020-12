Holdings of portefeuillemaatschappijen zijn ideaal voor beleggers die hun eerste stappen op de beurs doen. Via aandelen zoals Ackermans & van Haaren, GBL en Sofina investeren beleggers in een waaier van beursgenoteerde en andere aandelen. Niet alle eieren in een mand leggen, heet zoiets. Toch hadden ook de holdings het knap lastig in 2020.

Diversifiëren is een van de belangrijkste stelregels voor beleggers. In dat opzicht zijn monoholdings zoals KBC Ancora (KBC), Solvac (Solvay) en Tubize (UCB) minder interessant, omdat die slechts in één bedrijf investeren. Bij de holding Bois Sauvage maakt United Belgian Chocolate Group bijna de helft van de portefeuille uit. Bij D'Ieteren is de autobeglazingsdochter Belron goed voor 37,5 procent van de intrinsieke waarde. Gimv heeft bijna uitsluitend niet-genoteerde belangen. "En ook bij Ackermans & van Haaren wegen de twee banken - Bank van Breda en Bank Delen - voor bijna 40 procent in het totaal", merkt analist Hans D'Haese van ING op. Om echt te diversifiëren doen de beleggers er goed aan in verschillende holdings te investeren. Alle Belgische holdings keren ook op regelmatige basis dividenden uit, en in tijden van lage rente zijn veel beleggers gretig op dividendaandelen gesprongen. Voor beleggers die op die manier op zoek zijn naar inkomsten, waren de dividendverlagingen dit jaar een bittere pil. Ackermans kondigde op 31 maart aan dat het zijn dividend voorzichtigheidshalve op zak zou houden. Die mededeling kwam amper een maand na de publicatie van recordresultaten. De Europese Centrale Bank had alle banken gevraagd om de cash op zak te houden. Ook voor de conjunctuurgevoelige bouw- en baggergroep CFE was het verstandig om het dividend in te houden. "Uiteindelijk kregen de aandeelhouders van Ackermans toch een dividend uitbetaald in november, als beloning voor een ijzersterk 2019 en de minder dan oorspronkelijk verwachte impact van corona in 2020", zegt analist Michiel Declercq van KBC Securities. Het dividend was wel maar 2,32 euro per aandeel, in plaats van de 2,5 euro die eind februari nog werd beloofd. GBL kondigde in juli een herziening van het dividendbeleid aan. De voorbije vijftien jaar was "een stabiel of groeiend dividend uitkeren in de tijd" het beleid. Voor het boekjaar 2020 moeten de aandeelhouders het doen met 2,5 euro bruto per aandeel. Vorig jaar kon GBL nog 3,15 euro bruto uitkeren. GBL kreeg 29 procent minder cash binnen "doordat dividenden gedeeltelijk of volledig werden opgeschort door verschillende van onze ondernemingen in portefeuille", maar dat is niet de enige reden waarom het dividend naar beneden gaat. "GBL voert een nieuw dividendbeleid in, waarbij het voortaan 75 tot 100 procent van de cash inkomsten uitbetaalt aan de aandeelhouders", merkt Declercq op. Sinds GBL de switch maakte van dividend- naar groeiaandelen betaalde het soms meer dan 100 procent uit van wat er binnenkwam. Dat holdings een relatief goedkoop toegangsticket bieden aan kleine beleggers die in private equity willen stappen, was de voorbije jaren een van hun grootste troeven. Bij GBL speelt dat slechts in de marge, want meer dan 85 procent van de participaties is beursgenoteerd. Bij Sofina slaat de balans in de richting van private equity door: slechts 16 procent van de participaties is beursgenoteerd. Sofina investeert op twee manieren buiten de beurs om: via durfkapitaalfondsen of rechtstreeks. Via de fondsen van Sequoia Capital, dat gespecialiseerd is in technologie, bezitten de aandeelhouders van Sofina met een omweg aandelen van het verhuurdersplatform Airbnb. Sofina bezat ook rechtstreeks aandelen van The Hut Group sinds mei 2016, meer dan vier jaar voor het Britse e-commercebedrijf naar de beurs kwam. Het internetplatform voor voeding-, verzorgings- en luxeproducten tekende in september voor de grootste beursgang van het jaar in het VK. Door er vroeg bij te zijn, harken durfkapitalisten een groter deel van de groei binnen. De keerzijde is dat de investeringen ook meer risico inhouden. Brederode (+6%) en Sofina (+37%) zijn de enige holdings op de Brusselse beurs waarvan de aandelen hoger noteren dan bij de start van het jaar. Ook Brederode heeft overigens meer niet-beursgenoteerde (60%) dan beursgenoteerde (40%) bedrijven in portefeuille. Ook de koers van Quest for Growth (+3%) steeg licht. Deze privak houdt een beetje het midden tussen een beleggingsfonds en een holding en heeft vooral als doel te beleggen in niet-genoteerde en groeibedrijven. De koersstijging van Sofina zet zelfs de stijging van de Amerikaanse technologie-index Nasdaq in de schaduw, die 36 procent steeg in een jaar tijd. De technologiesector is dan ook de best presterende in 2020. D'Haese vindt het moeilijk in te schatten hoeveel gewicht technologie heeft in de portefeuille van Sofina. "Er zit een technologisch kantje aan heel veel participaties, in verschillende sectoren." Ondanks de sterke rit die Sofina al heeft gereden, is D'Haese mede daarom uitgesproken positief over het koerspotentieel. Sofina deelt zijn investeringen op in vier focussectoren: consumptiegoederen en detailhandel, gezondheidszorg, onderwijs en digitale transformatie. D'Haese: "De technologiebedrijven vinden we niet enkel terug in de sector digitale transformatie. Neem Byju's, een Indiase leerapp. Die hoort in de sector onderwijs maar is duidelijk een technologiebedrijf. The Hut Group en de Franse verzorgingsproductengroep Nuxe horen thuis in de sector consumptiegoederen en detailhandel, maar zijn allebei e-commercebedrijven." De analist van ING voegt eraan toe dat elke holding wel met technologie bezig is, ook als ze niet in technologiebedrijven investeert. "GBL heeft geen investeringen in technologiebedrijven, maar je weet dat die via hun posities in de raad van bestuur mee de strategische beslissingen sturen. Het is goed bestuur om bedrijven klaar te maken voor een toekomst die steeds meer digitaal zal zijn." Bij de Nederlandse holding HAL Trust, met hoofdkantoor in Monaco en ingewikkelde internationale constructies die langs Curaçao en Bermuda passeren, kunnen beleggers zich de vraag stellen of de fiscale optimalisatie niet te ver gaat. De Belgische holdings nemen minder kronkelwegen, maar ook zij zullen allicht weleens constructies om fiscale redenen opzetten. De familie Van der Mersch, van Brederode, bijvoorbeeld heeft een broertje dood aan belastingen en verhuisde de hele holding naar Luxemburg. GBL heeft een kantoor in Luxemburg en in Londen, maar het kan de holdings natuurlijk ook te doen zijn om de kennis en het professionele ecosysteem in deze financiële hubs. GBL heeft sinds dit jaar ook iemand in dienst die verantwoordelijk is voor ESG. ESG staat voor environmental, social en governance, ofwel beleggen met aandacht voor milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Op de website van GBL staan er voor elk bedrijf in de portefeuille engagementen om het duurzaamheidsgehalte te verbeteren. Ook bij Ackermans & van Haaren is dat het geval. "Alle holdings zijn op de een of andere manier bezig met het opkrikken van de duurzaamheid", meent D'Haese. "Sofina en Gimv rapporteren misschien wat minder expliciet over ESG, maar ze zijn er wel mee bezig." Bij GBL is de cementproducent Lafarge de grootste boosdoener. Volgens D'Haese is Lafarge goed voor 90 procent van de CO2-uitstoot van alle participaties van GBL. "De cementsector is een van de meest vervuilende sectoren. Maar Lafarge staat wel aan de top in zijn sector voor ESG." In 2020 kreeg Lafarge daarvan de bevestiging van Sustainalytics, een dataleverancier rond duurzaamheid.