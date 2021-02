In 2020 hebben heel wat industriële bedrijven dividenden geschrapt, uitgesteld of verlaagd. Ze deden dat om voorzichtigheidshalve wat extra reserves te hebben voor barre tijden of gewone uit pure noodzaak omdat de inkomsten opdroogden. De meeste Belgische holdings konden hun dividend op peil houden? Nochtans zijn zij ook afhankelijk van de dividenden die binnenkomen via de dochterbedrijven. Een overzicht.

Het chemiebedrijf Solvay maakte deze ochtend zijn jaarresultaten bekend. De winst per aandeel daalde met 42 procent tot 5,99 euro, maar het bedrijf houdt de winstuitkering aan de aandeelhouders op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. Aandeelhouders zullen 3,75 euro bruto per aandeel krijgen, waarvan al 1,75 euro werd gestort als interim-dividend. Het dividendbeleid van Solvay is "erop gericht om, waar mogelijk, een dividendverhoging voor te stellen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders en het dividend voor zover mogelijk nooit te verlagen". De voorbije dertig jaar trok Solvay het dividend regelmatig op, en werd het nooit verlaagd.

...

Het chemiebedrijf Solvay maakte deze ochtend zijn jaarresultaten bekend. De winst per aandeel daalde met 42 procent tot 5,99 euro, maar het bedrijf houdt de winstuitkering aan de aandeelhouders op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. Aandeelhouders zullen 3,75 euro bruto per aandeel krijgen, waarvan al 1,75 euro werd gestort als interim-dividend. Het dividendbeleid van Solvay is "erop gericht om, waar mogelijk, een dividendverhoging voor te stellen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders en het dividend voor zover mogelijk nooit te verlagen". De voorbije dertig jaar trok Solvay het dividend regelmatig op, en werd het nooit verlaagd.Die belofte van Solvay is belangrijk voor Solvac, de moederholding boven Solvay, die de historische aandeelhouders groepeert, zeg maar de nazaten van Ernest Solvay. Al grappend wordt weleens gezegd dat die adellijke families de dividenden van Solvay nodig hebben om hun kastelen te verwarmen. Minder kapitaalkrachtige beleggers kunnen ook aandelen van Solvac kopen, maar ze zijn enkel op naam te verkrijgen. Dat betekent iets meer kosten en iets meer gedoe om de aankoop te finaliseren.Ook de farmagroep UCB heeft een monoholding boven zich: Financière de Tubize heeft 35 procent van de aandelen van UCB in handen. Wie de moederholding koopt, stapt met een korting in UCB. Dat heeft als voordeel dat bij een overnamebod op UCB de aandeelhouders van Tubize nog meer te winnen hebben dan de premie op de koers van UCB die de overnemer biedt. Ook UCB mikt er onder meer op de historische familiale aandeelhouders ter wille te zijn met "een graduele stijging van het dividend, en zover als mogelijk geen verlagingen, ongeachte de schommelingen in het inkomen op korte termijn". UCB komt pas morgen met resultaten over 2020 naar buiten. Over het boekjaar 2019 keerde de groep 1,24 euro bruto per aandeel uit. Het is dus nog even afwachten welk dividend UCB voor de aandeelhouders in petto heeft voor het boekjaar 2020.Behalve monoholdings zijn er ook een heel aantal meer gediversifieerde holdings op de Brusselse beurs. Enkele van die holdings presteerden het afgelopen jaar fabelachtig, maar dat wil nog niet zeggen dat het dividend veilig of heilig is.Floridienne bijvoorbeeld schrapte voorzichtigheidshalve het dividend over het boekjaar 2019, maar het aandeel verdubbelde het afgelopen jaar wel bijna in beurswaarde. Over het dividend over het boekjaar 2020 hebben we nog geen nieuws.Het aandeel Floridienne maakte een sprong van 89 procent tot 413 euro. De holding kwam in januari nog in het nieuws, toen ze de dochterondernemingen Gel Manche (gespecialiseerd in gemengde en gemalen voeding voor ziekenhuizen) en Salm Invest (handel en productie van gerookte zalm) verkocht. Verder loopt de holding niet zo in de kijker.De koerssprong over het voorbije jaar dankt Floridienne onder meer aan dochterbedrijf Biobest dat met insecten en bijen allerlei organismes bestrijdt die gewassen in gevaar brengen. Biobest bevindt zich op de radar van duurzame beleggers en verdubbelde de omzet dankzij de overname van de concurrent Beneficial Insectary.Het aandeel van Sofina ging het afgelopen jaar 33 procent hoger. De holding van de familie Boël wordt meer en meer beschouwd als de Belgische connectie met de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Sofina stond de voorbije dagen wat onder druk, net zoals de Amerikaanse technologieaandelen, als gevolg van de oprukkende inflatievrees en stijgende langetermijnrente in de Verenigde Staten.Bij Sofina is er duidelijk wel een beleid om het dividend op peil te houden, in tegenstelling tot bij Floridienne. Meer zelfs, sinds 1976 heeft de holding elk jaar haar dividend opgetrokken. In 2020 kreeg de belegger bijna 4 procent meer dividend dan in 2019: bruto ging het om 2,9 euro per aandeel. Voor 2021 weten we het nog niet.Brederode heeft net als Sofina meer niet-beursgenoteerde participaties dan beursgenoteerde, zij het vooral onrechtstreeks via private-equityfondsen. Het aandeel van de Luxemburgse holding won de voorbije twaalf maanden 8 procent. In mei 2020 kregen de beleggers nog 9 procent meer dividend op de rekening dan in mei 2019. Over het dividend werd bij de halfjaarresultaten niet gerept, terwijl in maart nog een hoger dividend voor 2021 in het vizier van Brederode zat. Tussen februari en juni durfde de holding het voorlopig niet aan om opnieuw te investeren. Het beleid is in principe dat het dividend geleidelijk wordt opgetrokken, maar het zijn natuurlijk ongewone tijden.En dan komen we bij de investeringsmaatschappijen die wat minder goed in de markt lagen in 2020. Ackermans & van Haaren kondigde op 31 maart aan dat het dividend in de kas zou blijven. De banken in de portefeuille mochten geen dividenden uitkeren van de toezichthouder, net zoals de rest van de sector, en ook voor de bagger- en bouwdochter CFE was het geen slecht idee om op voorzichtig te spelen. Uiteindelijk werd in november toch een dividend uitbetaald, zij het iets minder dan oorspronkelijk gepland.Bij GBL, dat onder meer de moeder is van het sportmerk adidas en de cementgroep Lafarge, is het lagere dividend niet eenmalig, maar het gevolg van een ander dividendbeleid. De voorbije vijftien jaar was het beleid "een stabiel of groeiend dividend". Het bedrijf keert voortaan 75 tot 100 procent van de cash inkomsten uit, wat een volatieler dividend tot gevolg kan hebben. Over het boekjaar 2020 lag het dividend met 2,5 euro bruto alvast lager dan de 3,15 euro bruto over het boekjaar 2019. Als de dochterbedrijven minder dividend betalen, krijgen de aandeelhouders ook minder dividend. Zo simpel is het.Bij Bois Sauvage, dat ongeveer voor de helft uit United Belgian Chocolate Group bestaat, weten beleggers dat er niet zoveel eieren in de mand liggen. Maar het doel van de holding is wel "een, indien mogelijk, gestaag groeiend dividend". De holding zal volgens haar website alleen maar beleggen in bedrijven "met een periodiek terugkerend rendement, met als doel ruimte te creëren voor het dividend". Het dividend van 7,8 euro bruto over het boekjaar 2019 werd in april gewoon goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.Gimv ten slotte streeft ernaar het dividend niet te verlagen en bevestigde in november nog eens dat het huidige dividendbeleid ook in 2021 zal worden nagestreefd. De voorbije vier boekjaren werd telkens 2,5 euro bruto per aandeel uitgekeerd.