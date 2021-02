De voorbije jaren ontpopten vastgoedaandelen zich tot alternatief voor obligaties. De economische en gezondheidscrisis legden de kwetsbaarheden van vastgoedaandelen in 2020 bloot. Daar komt stilaan de vrees voor stijgende rentevoeten bij, die een verhuis van beleggerskapitaal uit dividendaandelen richting obligaties kan veroorzaken. Het dividend als houvast is belangrijker dan ooit, maar niet elke vennootschap kan het dividend op peil houden.

De winkelvastgoedverhuurder Retail Estates maakte gisteren bekend nog altijd vast te houden aan het dividend van vorig boekjaar: 4,4 euro bruto of 3,08 euro netto. Dat is een krachttoer in een jaar waarin de winkels gesloten werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de winkeliers klagen dat de solden een maat voor niks waren. Het is wel de eerste keer sinds 2004 dat er geen dividendverhoging in zit.De vastgoedvennootschap krijgt minder huurinkomsten binnen en boekt minder winst. De payoutratio of de verhouding tussen de aan de aandeelhouders uitgekeerde winst en de uitkeerbare winst zal daardoor stijgen. De twee vorige boekjaren betaalde Retail Estates maar nipt meer dan 80 procent van de uitkeerbare winst uit aan de aandeelhouders, het wettelijke minimum voor vastgoedvennootschappen. Het gebroken boekjaar van Retail Estates loopt nog tot eind maart.Bij sommige andere vennootschappen wordt tot 100 procent van de winst uitgekeerd. Dat maakt zo'n dividend volatieler. Retail Estates maakt van een stabiel of licht stijgend dividend een erezaak. Door in de reserves te tasten, kan het bedrijf tijdelijk zelfs meer dan 100 procent van de winst uitkeren.Het management ziet de toekomst niet al te somber in, omdat consumenten sneller naar baanwinkels gaan dan naar shoppingcentra of stadskernen, omdat er nog altijd vraag is naar winkelpanden van huurders en kopers. Blijkbaar zijn particuliere beleggers vandaag zelfs bereid hoge prijzen neer te tellen voor 'solitaire' winkelpanden, een gegeven waar Retail Estates opportunistisch mee omspringt. Bekijk ook deze video van Z-Beurs over de resultaten van Retail Estates en de herschikking van de Bel-20.De vastgoedvennootschappen moeten geen vennootschapsbelasting betalen, op voorwaarde dat ze voldoende winst aan de aandeelhouders uitkeren. Daardoor zijn ze dividendaandelen pur sang. Beleggers kopen ze ook vaak voor het dividend. In 2021 moeten beleggers er rekening mee houden dat het wat minder zal zijn. Drie vastgoedvennootschappen rondden hun boekjaar al af en kondigden een dividendverlaging aan (zie tabel).Bij Befimmo (1,21 euro minder dividend) was er al langer twijfel of het dividend houdbaar was. Analisten zagen het al enkele jaren geleden aankomen dat het dividend op termijn niet meer volledig gedekt zou zijn door de huurinkomsten. Het verplichtte of geadviseerde thuiswerken heeft allicht de genadeslag gegeven aan het dividend van de kantoorverhuurder.Vastned Retail Belgium (85 cent minder) en Wereldhave Belgium (halve euro minder) zijn net als Retail Estates en Ascencio verhuurders van winkelvastgoed. De eerste specialiseert zich in winkels in grote steden. De tweede is vooral in shoppingcentra actief. Bij Warehouses Estates Belgium weten we al dat het interim-dividend 38 procent lager lag dan vorig jaar, maar over het slotdividend weten we nog niets.Ascencio heeft zelfs nog het dividend met 4 procent kunnen optrekken tot 3,65 euro bruto, over het boekjaar 2019-2020 dat eind september afliep. Het helpt natuurlijk dat meer dan 40 procent van de winkels in de portefeuille voedingswinkels zijn. Sinds 2014 slaagt Ascencio erin het dividend elk jaar licht te doen stijgen. Het is een witte raaf in het beursgenoteerde winkelvastgoed.In andere segmenten is er minder schrik voor dividendverlagingen. De logistieke spelers surfen mee op het succes van e-commerce. WDP zal het dividend met ongeveer 8 procent verhogen ten opzichte van 2019. Intervest Offices & Warehouses houdt het dividend, ondanks een winstdaling van 16 procent, stabiel op 1,53 euro per aandeel.Ook bij de spelers in residentieel vastgoed Xior (studentenkoten) en Home Invest (appartementen) zijn er voorlopig geen dividendverlagingen aangekondigd. Bij Cofinimmo nadert het percentage zorgvastgoed in de portefeuille stilaan 60 procent en nemen kantoren steeds minder plaats in de portefeuille. Zodra die grens overschreden wordt, betalen beleggers in plaats van 30 procent roerende voorheffing nog slechts 15 procent en voegt Cofinimmo zich bij het selecte clubje van Aedifica en Care Property. Cofinimmo stelde afgelopen zomer nog altijd een stijgend dividend voor het boekjaar 2020 in het vooruitzicht. Ook al waren woon-zorgcentra in 2020, met de hoge oversterfte in de oudere populatie, geen lucratieve business.Woensdag behandelen we de dividenden van de Belgische holdings in aflevering 2.