Het Gentse biotechbedrijf argenx heeft 1 miljard dollar opgehaald met een kapitaalronde. Dat gaf de aandelenkoers vleugels. De beurswaarde van het bedrijf bedraagt ruim 14 miljard euro, ruim een verdertigvoudiging sinds 2014.

In biotech is het vaak alles of niks. De investeerders worden doorgaans uitsluitend gewezen op de enorme risico's. Dat filgotinib/Jyseleca niet op de Amerikaanse markt komt, kwam bijvoorbeeld hard aan bij de aandeelhouders van Galapagos. Maar tegenover een groot risico staat ook een immens potentieel. Dat bewijst de vaandeldrager van de Belgische biotech, het Gentse argenx. Er zijn maar twee sectoren waar je zo snel zoveel marktwaarde kan creëren: technologie en biotech.

...

In biotech is het vaak alles of niks. De investeerders worden doorgaans uitsluitend gewezen op de enorme risico's. Dat filgotinib/Jyseleca niet op de Amerikaanse markt komt, kwam bijvoorbeeld hard aan bij de aandeelhouders van Galapagos. Maar tegenover een groot risico staat ook een immens potentieel. Dat bewijst de vaandeldrager van de Belgische biotech, het Gentse argenx. Er zijn maar twee sectoren waar je zo snel zoveel marktwaarde kan creëren: technologie en biotech.Na een nieuwe kapitaalverhoging en een nieuwe recordkoers is de beurswaarde van argenx geklommen tot ruim 14 miljard euro. Vijf jaren geleden was dat nog maar enkele honderden miljoenen. Sinds de beursintroductieprijs van 8,5 euro in 2014 is de koers al ruim verdertigvoudigd. Door de nieuwe koerssprong naar aanleiding van de zoveelste succesvolle kapitaalverhoging bedraagt de koersstijging na vijf jaar 2500 procent. Met die 14 miljard euro klimt argenx naar de vierde plaats van de grootste beurskapitalisaties op Euronext Brussel. AB InBev en KBC zijn voorlopig onbereikbaar, maar de bijna 17 miljard euro van het biofarmabedrijf en concurrent UCB komt aardig in zicht.Argenx heeft een vast stramien. Telkens er belangwekkend nieuws is, wordt meteen een kapitaaloperatie aangekondigd. Het bedrijf stelt elke keer een indrukwekkender bedrag voorop, maar er is altijd een orderboek dat voor een veelvoud van dat kapitaal wordt gevuld. Het biotechbedrijf kan dus altijd vrij snel melden dat er meer geld werd opgehaald dan oorspronkelijk de bedoeling was. In mei vorig jaar werd al een topprestatie geleverd met het ophalen van 750 miljoen dollar vers geld (825 miljoen inclusief overtoewijzingsoptie). Deze week was het opnieuw de bedoeling 750 miljoen dollar bijeen te sprokkelen, maar het is het magisch bedrag van 1 miljard dollar (830 miljoen euro) geworden (wellicht 1,15 miljard met uitoefening overtoewijzingsoptie). En het had nog meer kunnen zijn, als argenx dat zou hebben gewild. Vele andere, ook Belgische, biotechbedrijven doen er soms weken of maanden over enkele tot een tiental miljoenen euro's bijeen te harken om een volgende klinische fase of studie te kunnen aanvangen. Bij argenx staan investeerders al jaren in de rij om te mogen meedoen.De cashbuffer is weer opgebouwd tot 2,6 miljard euro, maar argenx is ook van plan dit jaar 800 miljoen euro cash te verbranden. Het Gentse biotechbedrijf is ambitieus, daarin aangevuurd door de top van de Amerikaanse biotechinvesteerders. Die zijn wild van de molecule efgartigimod (ARGX-113). Amerikaanse biotechbedrijven hebben al bewezen dat je met één molecule een miljardenbedrijf kan bouwen. Efgartigimod is een pijplijn op zich en het goede nieuws deze week was de beslissing ook voor de vierde indicatie (spierziekte CIDP) een fase III-studie (laatste klinische fase) op te starten. ARGX-113 rijdt voorlopig een foutloos parcours. Er werden vier indicaties geprobeerd en vier fase III-studies uitgevoerd. Voor de behandeling van die andere ernstige spierziekte, myasthenia gravis (MG), is het dossier al ingediend bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA). Als dat wordt goedgekeurd, kan de verkoop van efgartigimod - het is nog wachten op de commerciële naam - voor MG ten vroegste deze zomer en ten laatste eind 2021 van start gaan. Dit jaar was dus al langer voorbestemd om historisch te worden voor argenx. Er lopen ook nog fase III-studies voor de bloedziekte ITP en de huidziekte PV. Binnenkort worden nog een vijfde en zesde indicatie aangekondigd waarin klinische studies met efgartigimod zullen worden opgestart. Meer dan waarschijnlijk zullen er later nog volgen. Argenx kiest bewust voor veel, maar zeldzame ziektes, waar het bedrijf het verschil kan maken. Het gaat om weesziektes, waarvoor de prijzen voor geneesmiddelen ook significant hoger liggen. Er was ook het nieuws dat de studie met een van de potentieel concurrerende middelen voor efgartigimod is stilgelegd. Efgartigimod mag dan al een pijplijn op zich zijn, het Gentse biotechbedrijf heeft nog veel meer in de aanbieding. Er is onder meer cusatuzumab (ARGX-110, bloedkanker AML), waarvoor argenx in 2019 een prachtdeal met Janssen Pharmaceutica wist af te sluiten. ARGX-117 wordt als een erg beloftevol auto-immuun antilichaam gezien en weldra krijgen we nog twee nieuwe moleculen (ARGX-119 en ARGX-120), waar al reikhalzend wordt naar uitgekeken. De hemelse vlucht van de argenx-koers steunt op een ijzersterke pijplijn en een enorm stevige kaspositie.