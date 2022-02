Tijdens de coronapandemie is de impact van celebrity's op de cryptomarkt alleen maar toegenomen. Regelgevers reppen zich om de controle op te voeren, maar het wordt moeilijk om het tij te keren. 'Je hebt nog niets gezien.'

"Zitten jullie in crypto????" Met die vraag vestigde de Amerikaanse reality-tv-ster Kim Kardashian afgelopen zomer de aandacht van haar 250 miljoen volgers op Instagram op de nieuwe cryptomunt EthereumMax. Het bereik van haar post stelde eerdere steunbetuigingen aan cryptomunten van tientallen andere celebrity's in de schaduw. Maar een week na het bericht had de munt 70 procent van haar waarde verloren. De koers heeft zich niet meer hersteld. De crash van EthereumMax staat nu centraal in een rechtszaak waarin Kardashian en andere beroemdheden, onder wie de bokser Floyd Mayweather en de voormalige NBA-basketbalspeler Paul Pierce, ervan worden beschuldigd dat ze de prijs van de munt hielpen opblazen in het voordeel van de financiers en ten koste van de gewone beleggers. "De opkomende cryptomuntensector wordt helaas geplaagd door zogenoemde influencers die bij hun publiek en hun fans ongelooflijk riskante word-snel-rijk-investeringen promoten", verklaarde John Jasnoch, partner bij Scott and Scott, die bij een federale rechtbank in de Verenigde Staten een groepsvordering heeft aangespannen. Volgens die klacht zouden de financiers van EthereumMax het toegestroomde geld van Kardashians volgers hebben gebruikt om een aanzienlijke hoeveelheid munten met winst te verkopen voordat de prijs instortte. Tijdens de coronapandemie is de impact van influencers op de cryptomarkt alleen maar toegenomen. "Meer en meer kleine beleggers halen hun informatie van niet-traditionele bronnen die ze vinden op Reddit of Instagram", zei Charles Whitehead, een hoogleraar aan de Cornell Law School. Uit een onderzoek van het consumentenonderzoeksbureau Cardify bleek dat voor kopers van cryptomunten beroemdheden en leidinggevende personen de belangrijkste bron van informatie zijn. Bijna 60 procent van de respondenten laat zich meer dan de helft van de tijd leiden door zulke high-profilepersonen als ze informatie over virtuele munten zoeken. Beroemdheden hebben daarbij een almaar grotere impact. In oktober noemde EthereumMax zijn celebrity- en influencermarketing nog een topsterkte van zijn merk. Naarmate de markt voor digitale munten is gegroeid, hebben heel wat bekende personen zich publiekelijk achter cryptobeleggingen geschaard, onder wie de acteurs Matt Damon, Lindsay Lohan en Steven Seagal, en de regisseur Spike Lee. "Het wordt beschouwd als makkelijk geld", zei een anonieme leidinggevende van een cryptomarketingbureau. Volgens hem worden die steunbetuigingen vaak gepusht door agenten die deals aanbieden in ruil voor posts van hun high-profilecliënten. De prijskaartjes variëren van tienduizenden tot miljoenen dollars. "Je hebt nog niets gezien." Mayweather, die EthereumMax in juni met andere logo's op zijn short liet zetten voor zijn kamp tegen de YouTube-megaster Logan Paul, zei in een interview dat die logo's alleen al 30 miljoen dollar hadden opgebracht. Chris Chapman, partner bij het advocatenkantoor Mayer Brown, merkte op dat "de promotie van de meeste cryptoactiva tot nu slechts licht wordt gecontroleerd". Maar zowel de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakhond, als de Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft waarschuwingen afgegeven aan influencers die cryptomunten promoten. Als beroemdheden boodschappen over cryptomunten de wereld insturen, volgt er vaak een sterke stijging van de handelsactiviteit, zeggen analisten. Op 26 mei postte Pierce: "@espn (een sportzender, nvdr) ik heb je niet nodig. @ethereum_max ik verdiende de afgelopen maand meer geld met die crypto dan met jullie in een jaar." De volgende dag vervijfvoudigden de handelsvolumes in EthereumMax. Van 24 mei tot 29 mei steeg de prijs met meer dan 1.400 procent tot een record. Tegen 12 juni was de prijs met 85 procent gedaald. Twee dagen later deelde Kardashian haar Instagram-bericht. De handelsactiviteit nam in het kielzog van haar post een hoge vlucht, maar uiteindelijk kelderde de koers. Het hoofd van de FCA, Charles Randell, noemde de Instagram-post van Kardashian "misschien wel de financiële promotie met het grootste publieksbereik in de geschiedenis". Ondanks de snel toenemende populariteit van de cryptomunten blijft de regulering van de promotie van die activa achter bij die van traditionele financiële instrumenten. Gary Gensler, de voorzitter van de SEC, noemde cryptogeld deze zomer "het Wilde Westen". Hij drong er in het Amerikaanse Congres op aan dat het zijn agentschap extra bevoegdheden zou geven om beleggers te beschermen. Tegelijk is gebleken dat de kennis die consumenten hebben over cryptobeleggingen is achtergebleven op hun stijgende bekendheid. 70 procent van de cryptobeleggers heeft minder dan één jaar in die munten geïnvesteerd, bleek uit de enquête van Cardify. 85 procent gaf toe dat ze niet volledig begrepen hoe die munten in elkaar zaten. De impact van influencers doet zich voelen tot buiten de cryptomarkten. Meer dan de helft van de Amerikaanse millennials en Gen-Z die beleggen, laten zich leiden door informatie op sociale media, volgens een enquête van de Amerikaanse financiële app M1 Financial. Terwijl toezichthouders zich reppen om op de hoogte te blijven van de markthype, voorspellen deelnemers aan de cryptomarkt dat de rol van influencers alleen maar zal toenemen, vooral gezien de stijgende populariteit van non-fungible tokens (NFT's), waarvan de waarde vaak is gebaseerd op bekende namen. Vooral de sportwereld wordt in verband gebracht met de promotie van cryptomunten. De basketballer Stephen Curry, de American-footballsterren Tom Brady en Rob Gronkowski, en de golfer Tiger Woods behoren tot de atleten die zich hebben geassocieerd met specifieke munten. Voordat hij een nieuw contract ondertekende, sloot de American-footballster Trevor Lawrence een meerjarige deal met de cryptomanagement-app Blockfolio. Curry en Brady zijn 'ambassadeurs' van het cryptoplatform FTX, dat 135 miljoen dollar betaalde voor de naamrechten van het stadion van het basketbalteam van Miami Heat. Beiden kregen ook aandelen van het bedrijf. Nascar-ster Landon Cassill werd in juli de eerste autopiloot die volledig wordt betaald in cryptomunten.Dit artikel verscheen eerder in de Financial Times.