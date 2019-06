De aandelenbeurzen zullen dit jaar niet veel hoger meer gaan,verwachten de beleggingsstrategen. Er zijn te veel onzekerheden, die bovendien de komende maanden niet verdwijnen. Maar wie zijn geld wil laten renderen, heeft weinig alternatieven voor aandelen.

De beurzen schoten in 2019 razendsnel uit de startblokken, met een winst van 20 procent voor de Bel-20. Het ging hard in de eerste vier maanden van het jaar. Te hard, vindt de ING-strateeg Steven Vandepitte. Daarna kwam de realiteitscheck. Sinds zijn jaarpiek van 16 april tuimelde de Bel-20-index 10 procent naar beneden. De vraag is wat de rest van het jaar voor de belegger in petto heeft.

...