'In het komende resultatenseizoen zal gissen en missen een veel belangrijkere rol spelen dan de voorbije jaren. Wel krijgen we een beter idee van hoeveel slecht nieuws er al in de koersen verrekend zit.' Dat zegt Danny Reweghs, Directeur strategie Inside Beleggen.

Volgende week komt in de Verenigde Staten en op bescheiden schaal in Europa het resultatenseizoen op gang. Dat zal in heel andere sfeer gebeuren dan de voorgaande keren, en zelfs bevreemdend aanvoelen. We komen uit een traditie dat op Wall Street een rist zegebulletins over het Amerikaans bedrijfsleven werd bekendgemaakt. Het was af en toe spannend voor individuele ondernemingen, maar voor het Amerikaanse bedrijfsleven stond de overwinning al bij voorbaat vast.

...

Volgende week komt in de Verenigde Staten en op bescheiden schaal in Europa het resultatenseizoen op gang. Dat zal in heel andere sfeer gebeuren dan de voorgaande keren, en zelfs bevreemdend aanvoelen. We komen uit een traditie dat op Wall Street een rist zegebulletins over het Amerikaans bedrijfsleven werd bekendgemaakt. Het was af en toe spannend voor individuele ondernemingen, maar voor het Amerikaanse bedrijfsleven stond de overwinning al bij voorbaat vast.Bedrijven gaven steevast een betrouwbare voorspelling na afloop van het voorgaande kwartaal. Analisten werden tijdig gebriefd als de consensus wat naar beneden moest worden bijgesteld aan het eind van het kwartaal. Daarnaast was er de dynamiek van het opkopen van eigen aandelen, om de winst per aandeel nog sneller naar boven te krijgen, tot meerdere eer en glorie van de eigen verloning, want de bonussen klommen steeds hoger. Zo werden de resultatenseizoen over het algemeen wat saai. Enkel wat statistici lagen er wakker van of 72 dan wel 76 procent van de ondernemingen op of boven de gemiddelde analistenverwachting presteerde. Maar dit en het volgende resultatenseizoen wordt anders. Door de wereldwijde uitbraak van covid-19 gingen vrijwel alle prognoses op de schop, niet alleen die over het afgelopen kwartaal, maar ook die over het volgende kwartaal en zelfs het volledige boekjaar. Het eerste kwartaal gaf dan nog enige houvast, want de eerste twee maanden zijn wel nog in normale omstandigheden verlopen. Zo wist Deceuninck bij ons te melden dat het jaar sterk was gestart in januari en februari, vooral in de Verenigde Staten. Tot de oplopende besmettingen met het coronavirus de bedrijfsactiviteit plots abrupt deden terugvallen.De maand maart inschatten wordt een stevig karwei voor de analisten. De kans op verrassingen wordt een stuk groter. En nog lastiger wordt de inschatting van het tweede kwartaal. We mogen ervan uitgaan dat veel bedrijven geen voorspelling meer willen doen voor de periode april-juni, en dus ook niet meer voor het volledige boekjaar. De analisten zullen in het duister tasten en moeten in een mistige omgeving hun modellen aanpassen.Dat wordt een delicate oefening. Gissen en missen zal een veel belangrijkere rol spelen dan bij de voorgaande kwartaalrapporten. Zelfs de virologen weten niet hoe snel de controle wordt herwonnen en we naar een geleidelijke normalisering van het economische leven kunnen gaan. Zo snel als in China zal dat niet gebeuren, en ook daar zien we dat de heropstart heel geleidelijk verloopt. Bioscoopcomplexen gaan na een week alweer dicht, omdat er bijna niemand komt opdagen.Het wordt dus een spannend resultatenseizoen met meer kans op verrassingen. De komende weken worden dan ook bijzonder leerrijk. We zullen een beter idee krijgen van hoeveel slecht nieuws in de koersen verrekend zit en hoezeer beleggers al aan teleurstellende berichtgeving gewoon zijn geraakt. Het kan een goede indicatie geven van hoever we nog van de bodem verwijderd zijn.