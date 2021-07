'De omstandigheden zijn haast ideaal voor beleggers die enig risico aankunnen en aandurven', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Ook op de financiële markten zijn we stilaan aan de zomer toe. Maar er zijn nog altijd aandachtspunten. De olieprijs steeg verder nadat er vorige week onenigheid aan de oppervlakte was gekomen in het OPEC+-kartel (OPEC en daarnaast vooral Rusland). Het conflict ging tussen twee buurlanden: Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat laatste land wil zijn productie van 3,2 naar 3,8 miljoen vaten per dag verhoogd zien en aanvaardt niet dat de productie gebetonneerd wordt tot eind 2022 zoals Saudi-Arabië wil. Verder praten is dus nodig. Zonder akkoord dreigt de olieprijs nog omhoog te gaan en de al hoge inflatie aan te wakkeren.Inflatie is een van de gespreksonderwerpen op het conclaaf van de Europese Centrale Bank deze week. De ECB denkt na over de strategie en zal het moeten hebben over de inflatiedoelstelling. Tot nog toe was die minder, maar in de buurt van 2 procent. Vele jaren bleek dat een onhaalbare doelstelling. Maar niet meer anno 2021. Heel wat waarnemers gaan ervan uit dat de inflatiedoelstelling op 2 procent zal worden gezet. Al heel wat maanden is er ook de discussie in de ECB over de vergroening van de obligatieportefeuille. De Europese Centrale Bank wil een steentje bijdragen aan de Europese klimaatambities door de nadruk te leggen op de aankoop van groene (bedrijfs)obligaties. Benieuwd of er deze week over al die zaken eensgezindheid wordt bereikt.We hebben zoals verwacht een fraai eerste halfjaar gezien op de financiële markten. Alles stond in het teken van de normalisering van het leven en de heropening van de economie dankzij een succesvolle uitrol van de vaccins. Op enkele haperingen na was er in de Verenigde Staten en in Europa een enorme sprong in het aantal vaccinaties, waardoor de pandemie bij ons onder controle is geraakt. De rest van de wereld ziet nog wel af van de coronacrisis.Bij ons zien we geweldige groeicijfers en economische indicatoren die nog nooit zo hoog hebben gestaan. Het vertrouwen in de economie is helemaal terug. Dankzij de vaccinaties, maar ook dankzij het beleid van de overheden, zowel de politieke als de monetaire. De geldkraan staat nog altijd volledig open en dat heeft de economische en financiële schade drastisch beperkt. Het enige probleem is de forse toename van de schuldgraad van de landen, maar daar maalt nu niemand om. In het begin van het jaar was er wel een schokeffect op de Amerikaanse langetermijnrente door de gestegen inflatieverwachtingen, maar ook die rente is de voorbije maanden gestabiliseerd. Ze staat natuurlijk een stuk hoger dan een jaar geleden, maar nog niet hoog genoeg om verontrustend te zijn voor de aandelenmarkten. De beurzen deden het prima en dat was ook te verwachten in een context van het overwinnen van de covid-19-pandemie en de massale steun van de overheden en de centrale banken. Het sneller en veel forser dan verwachte herstel van de wereldeconomie was ook prima nieuws voor de grondstoffenmarkten. Olie en basismetalen deden het schitterend, edelmetalen een stuk minder. Dat komt door een combinatie van een uitstekende prestatie tijdens de eerste lockdown, het wegebben van de onzekerheid, een stijgende lange rente en de herontdekking van de cryptomunten. De omstandigheden zijn haast ideaal voor beleggers die enig risico aankunnen en aandurven. Dat gunstige scenario zal grotendeels overeind blijven in de tweede helft van het jaar. Daarmee hebben we niet gezegd dat we nog dezelfde prestatie verwachten van bijvoorbeeld de aandelen- en de grondstoffenmarkten. Daar is al volop geanticipeerd op de normalisering van het leven en de heropening van de economie. De cijfers zullen gunstig blijven, maar het debat rond de tapering door centrale banken zal leiden tot een meer gematigde stijging zonder te moeten vrezen voor een zware terugval of een crash. We blijven mikken op een zeer goed beursjaar 2021, maar in de tweede jaarhelft zullen de prestaties van de eerste jaarhelft niet worden verdubbeld. Hetzelfde geldt voor de grondstoffen, waar eerst enige afkoeling wenselijk is na de wilde rit van de afgelopen maanden.De edelmetalen zijn een uitzondering. Daar zijn we positiever gestemd voor de prestatie in de tweede jaarhelft. De volatiliteit van de cryptomunten is weer overduidelijk gebleken en de reële rente is onlangs weer negatiever geworden. Dat zal goud en zilver in de tweede jaarhelft de mogelijkheid bieden om weer te blinken.