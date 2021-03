Het voorbije jaar was alle aandacht op China gevestigd door de uitbraak van de coronacrisis. Dat was niet meteen de aandacht waar het land op zat te wachten. China leek zwaar gezichtsverlies te zullen lijden. Maar daar is weinig van in huis gekomen.

De laatste drie werkdagen van februari leverde al een lawine aan Belgische bedrijfsresultaten op. Daar wordt deze week nog een stevig vervolg aan gebreid. Zo is het vooral woensdag uitkijken naar de jaarcijfers van Bekaert, waar analisten een sterk herstel van het resultaat in het tweede halfjaar naar voren schuiven.Maar Bekaert is lang niet het enige bedrijf dat met cijfers komt. Woensdag zijn er nog Elia, Sioen (dat van de beurs tracht te geraken) en TINC. Donderdag zijn Argenx, Ascensio (kwartaalcijfers), Banimmo, Immobel, Jensen Group, Resilux en Smartphoto aan de beurt. Vrijdag volgen nog Hamon en Roularta Media Group.Behalve naar de resultaten is het vrijdag ook uitkijken naar het Amerikaanse jobrapport voor februari. In januari zijn amper 49.000 nieuwe banen gecreëerd. Verwacht wordt dat dat cijfer in februari is opgelopen tot 133.000. Omdat zich meer mensen aanbieden op de arbeidsmarkt, zou de werkloosheidsgraad kunnen oplopen tot 6,4 procent (+0,1%).Als we naar de Europese Unie kijken, dan is op dinsdag het inflatiecijfer van belang. Jarenlang is er niet zo erg naar gekeken, maar de stijging van de inflatie is vandaag opnieuw een thema, zij het meer in de VS dan bij ons. Er wordt een stabiele inflatie van 0,9 procent voor februari in het vooruitzicht gesteld.Op 12 februari is voor de Chinezen vieren het Jaar van de Os begonnen. De os is het tweede dier in de Chinese dierenriem, en staat bekend om zijn kracht, vastberadenheid, ijver en betrouwbaarheid. Maar de os is ook vrij traag, dus wordt 'geduld' het sleutelwoord van het komende jaar. Misschien is dat ook maar logisch, na het turbulente jaar van de Rat.Het voorbije jaar was alle aandacht op China gevestigd door de uitbraak van de coronacrisis. Dat was niet meteen de aandacht waar het land op zat te wachten. China leek zwaar gezichtsverlies te zullen lijden. Aan het begin van de coronapandemie opperden westerse overheden en ondernemingen dat ze zouden bekijken of ze hun afhankelijkheid van Chinese leveranciers niet konden afbouwen.Van dat gezichtsverlies is weinig in huis gekomen. Al zal de westerse wereld nu wel een strategische voorraad medische verzorgingsproducten aanleggen, en die producten ook zelf produceren. China wist de coronapandemie snel te bezweren, dankzij draconische maatregelen, en de economie te normaliseren. De Chinese economie groeide vorig jaar als enige belangrijke economie ter wereld, ook al ging het om het laagste groeicijfer in decennia. In het laatste kwartaal bedroeg de groei 6,5 procent. Daarmee bereikt de groei weer het niveau van voor de pandemie. Voor dit jaar mikken de economen op een groei van liefst 9 procent. Nog voor de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zijn intrek in het Witte Huis had genomen, had China ook zijn positie als wereldmacht weer versterkt, getuige de deal met de Europese Unie en het zeer belangrijke regionale handelsverdrag RCEP. De houding van de Verenigde Staten tegenover China zal overigens niet zoveel veranderen. Die verhouding was de jongste jaren erg conflictueus, aangezien Bidens voorganger, Donald Trump, de confrontatie opzocht. Met Biden zal de toon veranderen, maar niet noodzakelijk de aanklacht dat China het spel van internationale handel eerlijker moeten spelen en niet te ver mag gaan in zijn politieke en militaire ambities. De recente dreiging met een oorlog ten aanzien van Taiwan bewijst dat de Chinezen een pak assertiever zijn geworden op het internationale toneel.Het snelle herstel van de coronacrisis heeft de Chinese aandelenmarkten geen windeieren gelegd. De Chinese beurs (+34% op jaarbasis) kon als enige in het afgelopen jaar de klim van de technologiebeurs Nasdaq volgen (+38%). Tegen gemiddeld 15,5 keer de verwachte winst 2021 kunnen we niet spreken van een hoge waardering. Wie tijdens het Jaar van de Os op de Chinese aandelenmarkten actief wil zijn, heeft keuze uit een aantal fondsen en trackers. Individuele sterren als Alibaba Group en Tencent Holdings (beter onrechtstreeks via Prosus) zijn natuurlijk alternatieven, al leert het ingrijpen van de Chinese autoriteiten op het moment van de beursgang van Alibaba's fintechdochter Ant Group dat er wat corporate governance betreft, nog werk aan de winkel is. We zouden dan ook niet overdrijven met Chinese aandelen in uw portefeuille.