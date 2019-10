We hebben het vaak gezegd en zullen het nog weleens zeggen, maar een of andere handelsdeal is essentieel voor de beurzen.

Het wordt voor de Amerikaanse president Donald Trump stilaan tijd om de landing in te zetten in de onderhandelingen over een handelsakkoord met China. Tenminste als hij wil vermijden dat de Chinezen hem in de tang nemen. Want zeker in 2020 heeft de Amerikaanse president een grote handicap ten opzichte van zijn Chinese tegenspeler: een deadline. Begin november zijn er in de Verenigde Staten presidentsverkiezingen. Trump zal zich dus voor de Amerikaanse kiezer moeten verantwoorden voor zijn beleid, als hij herverkozen wil geraken.

