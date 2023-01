De vooruitzichten voor de cybersecuritysector zijn uitstekend. Op de beurs is beleggen in cybersecurity-aandelen echter sterk uit de gratie en dat biedt kansen.

Beleggen in cybersecurity-aandelen lijkt voor beleggers haast een no-brainer. Elke halve minuut vindt wel ergens een aanval plaats met ransomware. Dat is software waarmee hackers gegevens van bedrijven of personen versleutelen, om die pas na betaling van losgeld weer vrij te geven. Hoewel partijen in de meeste gijzelingsacties weigeren te betalen, lopen de afkoopsommen dit jaar op tot naar schatting 20 miljard dollar. En dat is nog maar het topje van de ijsberg van de digitale criminaliteit. Het onderzoeksbureau Cybersecurity Ventures becijferde dat de kosten wereldwijd kunnen oplopen tot 6.000 miljard dollar. Een datalek kost een bedrijf gemiddeld 4,4 miljoen dollar. In de Verenigde Staten liggen die kosten zelfs dubbel zo hoog. Ondernemingen zijn vooral veel geld kwijt aan misgelopen omzet, aan het dichten van het lek en aan de afhandeling van de gegevensdiefstal. Niet meegerekend zijn de kosten van de imagoschade wanneer klanten horen dat hun gegevens onvoldoende beschermd waren.Het staat in de sterren geschreven dat al die kosten in de toekomst nog gaan oplopen. De toezichthouders stellen ook steeds zwaardere eisen. Strengere regelgeving en stijgende kosten voor datalekken leiden ertoe dat cyberveiligheid steeds meer een speerpunt wordt voor het bedrijfsleven. De consultant McKinsey schat dat de markt met ruim 12 procent per jaar groeit tot uiteindelijk 2.000 miljard dollar. Ondanks de gunstige vooruitzichten hebben aandelen van cybersecuritybedrijven op de beurs een bijzonder zwak 2022 achter de rug. De koers van veel aandelen is met 40 procent of zelfs meer gedaald.Een belangrijke reden is de stijgende rente. Beleggers die een aandeel waarderen door de huidige waarde te bepalen aan de hand van toekomstige winsten, moeten die nu tegen een aanzienlijk hoger bedrag terugrekenen. Daarnaast speelt mee dat verschillende ondernemingen de verwachtingen voor de omzetgroei moesten temperen door vertragingen in het afsluiten van nieuwe contracten.Tip 1: Palo AltoPalo Alto Networks (ticker PANW) is een goed voorbeeld van een aandeel dat kan opveren na een teleurstellend 2022. Enkele jaren geleden lag de focus nog op firewalls voor het beveiligen van netwerken, maar via overnames en productontwikkeling is het productaanbod enorm verbreed. Hierdoor profiteert de onderneming er onder meer van dat steeds meer bedrijven hun IT-activiteiten verplaatsen naar de cloud. Het aantal klanten dat voor minstens 1 miljoen dollar bijdraagt aan de omzet, is de afgelopen twee jaar gestegen van 792 tot 1.262. Contracten lopen gebruikelijk over meerdere jaren, zodat de omzet zich vrij voorspelbaar ontwikkelt. In de drie maanden tot eind oktober - het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2023 - steeg de omzet met 25 procent naar 1,6 miljard dollar. De totale waarde van de lopende contracten (8,3 miljard) lag 38 procent hoger dan een jaar eerder.Voor heel 2023 houdt Palo Alto rekening met een omzetgroei van 25 procent tot circa 6,9 miljard dollar. De orderinname neemt waarschijnlijk net iets langzamer toe (20 à 22%) tot 9 miljard dollar. Aan die aantrekkelijke groei-eigenschappen hangt, ondanks een koersdaling van bijna 20 procent vorig jaar, nog een flink prijskaartje. Op het huidige koersniveau betalen beleggers liefst 40 maal de verwachte winst voor het aandeel. Dat is een forse waardering, vooral als je bedenkt dat het groeitempo de komende jaren wat zal teruglopen. Momenteel leunt het bedrijf voor winstgroei nog sterk op het uitbouwen van marktaandeel. In enkele belangrijke segmenten van netwerkbeveiliging steeg het marktaandeel vorig jaar bijvoorbeeld met 3 tot 7 procentpunten richting 35 procent of zelfs meer. Hierdoor is er steeds minder ruimte om verder te groeien, terwijl Palo Alto ook moet opboksen tegen nieuwe concurrenten.Maar zelfs als het tempo van de omzetgroei op de lange termijn wat terugvalt richting het sectorgemiddelde, is het aandeel echter een heel aantrekkelijke belegging. Dat komt in de eerste plaats door de zeer hoge vrije kasstroom, die ruim dubbel zo hoog ligt als de onder meer door afschrijvingslasten gedrukte winst. De vrijekasstroommarge komt dit boekjaar uit op ongeveer 35 procent. Dat percentage kan de komende jaren nog oplopen, aangezien de omzet aanzienlijk sneller stijgt dan de bedrijfskosten. De verhouding tussen de vrije kasstroom (2,4 miljard dollar in het boekjaar 2023) en de beurswaarde komt momenteel op 17. Dat is heel aantrekkelijk voor een bedrijf dat de omzet de komende drie tot vijf jaar met gemiddeld 20 procent kan opschroeven.Tip 2: FortinetFortinet (ticker FTNT) is na Palo Alto het grootste bedrijf dat zich volledig richt op de cybersecuritymarkt. Microsoft (MSFT) is ook een belangrijke speler, maar omdat het softwarehuis zich voornamelijk op andere activiteiten richt is het aandeel minder geschikt voor beleggers die specifiek op deze trend willen inspelen. Fortinet is in omzet ongeveer een kwart kleiner dan de branchegenoot. De onderneming onderscheidt zich onder meer met een sterke positie in het datacentersegment. Omdat bedrijven steeds meer belangrijke gegevens opslaan in datacentra, is dit een relatief snelgroeiend deel van de cybersecuritymarkt. Dat wordt weerspiegeld in een omzetgroei die in 2022 ruim boven de 30 procent ligt. Op 7 februari maakt Fortinet zijn jaarcijfers bekend.De omzet kan de komende jaren doorgroeien in een tempo van 20 procent of hoger. Net als Palo Alto heeft Fortinet een hoge vrijekasstroommarge van circa 33 procent. Een andere overeenkomst is de ijzersterke balans met een nettokaspositie die in het lopende jaar kan stijgen tot ruim 2 miljard dollar. Omdat de onderneming iets meer een nichepositie inneemt, is Fortinet wat minder gevoelig voor concurrentie die de omzet onder druk zet dan Palo Alto. Dat wordt echter ook weerspiegeld in de waardering. De k/w over 2022 komt uit op bijna 50. Maar ook bij dit aandeel is het beter om te kijken naar de verhouding tussen beurswaarde en vrije kasstroom (bijna 1,9 miljard dollar in het lopende jaar), die uitkomt op 19,8.Tip 3: Gen DigitalGen Digital (ticker GEN) is een van de oudste en bekendste spelers in de sector. Het is echter geen schande als die omschrijving geen belletje doet rinkelen, aangezien de naam in 2019 werd veranderd van Symantec in NortonLifeLock. Na de recent afgeronde overname van het Tsjechische Avast voor 8 miljard dollar, kreeg het bedrijf zijn huidige naam. Een groot verschil met de andere genoemde aandelen is dat Gen Digital zich na de verkoop van de bedrijfsdivisie aan Broadcom volledig richt op het consumentensegment. Met het brede productassortiment van onder meer virusscanners, malware-verwijderaars en firewalls bedient de onderneming ongeveer 500 miljoen klanten.De consumentenmarkt groeit echter een stuk minder snel dan de bedrijfsmarkt. Het gebroken boekjaar loopt tot eind maart. In het tweede kwartaal van het boekjaar 2023 is de omzet met een bescheiden 8 procent gestegen tot 748 miljoen dollar. Door de overname van Avast oogt ook de balans wat minder fraai dan die van Palo Alto en Fortinet. De nettoschuldpositie van 8 miljard dollar (ruim 4 maal de ebitda) laat op korte termijn weinig ruimte voor nieuwe overnames. Aan de andere kant biedt de hoge vrije kasstroom van 1,5 miljard dollar wel ruimte om zowel schulden af te lossen als kapitaal te delen met de aandeelhouders. Behalve via de inkoop van eigen aandelen gebeurt dat via een gestaag groeiend dividend van nu 48 dollarcent per jaar (2,3% dividendrendement). Een andere aantrekkelijke eigenschap van Gen Digital is dat de winst dankzij kostenbesparingen en synergievoordelen veel sneller stijgt dan de omzet. Het bedrijf verwacht dat de winst per aandeel hierdoor kan stijgen tot 3 dollar in boekjaar 2025. Op basis van de huidige koers zou dat de k/w dan op 7,5 brengen.