Tijdens de Week van het geld vraagt Trends aan mensen die dag in dag uit met geld en economie bezig zijn, welke boeken hun het meest inzicht hebben verschaft in geld en beleggen.

Voor mij is dat De Intelligente Belegger van Benjamin Graham: een echte klassieker en ook vandaag nog 'verplichte kost' voor wie in aandelen wil beleggen.

Waarom dat boek? Welke inzichten heeft het u gebracht die u voordien niet had en waarom zijn die belangrijk?

DANNY REWEGHS. "Het was een absolute eyeopener, want het is een echt handboek voor beleggen. Het geeft zoveel extra inzichten over hoe je op een systematische manier kunt beleggen in aandelen. Het is zo helder en eenvoudig uitgelegd, dat je jaloers bent dat je daar zelf nooit bent opgekomen en er zo weinig bij hebt stilgestaan."

Hoe heeft dat uw kijk op geld en beleggen veranderd?

REWEGHS. "Het boek heeft mij toegelaten om mijn beleggingen toch grondiger, serieuzer en vooral veel systematischer en vanuit een vaste structuur aan te pakken en het toeval zo veel mogelijk te bannen."

Welke rol heeft het in uw professionele leven gespeeld?

REWEGHS. "Het gaf me de kans om aritkels en adviezen veel beter te onderbouwen, consequenter erin te worden en met meer zelfvertrouwen naar voren te brengen."

Heeft het een rol gespeeld in uw persoonlijke leven?

REWEGHS. "Als privébelegger gaf het boek me de inzichten om stappen vooruit te zetten in het beheer, vooral in consistent beheer en je minder te laten beïnvloeden door de waan van de dag."

