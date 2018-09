'Het cruciale jaar 2018 verloopt voor de Belgische biotech beter dan we konden verhopen'

Opvallende koersreactie

Bij Argenx zijn er sinds begin van de week nu twee geslaagde fase II- 'proof of concept'-studies. Er werd bewezen dat efgartigimod (ARGX-113) werkzaam is voor de spierziekte myasthenia gravis (MG), waar intussen de fase III-registratiestudie is opgestart en voor de bloedziekte immune trombocytopenie (ITP). Mithra wist zowel voor de anticonceptiepil Estelle als voor Donesta cruciale studieresultaten te publiceren, zodat Estelle op weg is naar registratie en later commercialisatie, en Donesta bewezen heeft werkzaam te zijn en op weg is naar een...