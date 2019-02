'Het beleggingsjaar 2019 kan moeilijk slechter worden dan 2018'

De eerste maand van het jaar is op de financiële markten een pak beter verlopen dan het laatste kwartaal van vorig jaar. Zowat alle financiële instellingen zijn intussen klaar met hun berekeningen over 2018. Voor beleggers is het allesbehalve een rooskleurig jaar geweest. 2019 kan dan ook moeilijk een nog slechter beleggingsjaar worden dan 2018.

