De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft vorig jaar de helft meer meldingen binnengekregen over frauduleuze tradingplatformen. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van de financiële waakhond. In totaal raakten de consumenten die melding maakten van de fraude vorig jaar samen 25,5 miljoen euro kwijt.

In 2021 ontving de FSMA in totaal 1.918 vragen en klachten van consumenten over fraude en illegale aanbiedingen van financiële producten en diensten. Dat is een stijging van 23 procent tegenover 2020. Ongeveer 40 procent van alle meldingen had betrekking op frauduleuze onlinehandelsplatformen. Dat is 53 procent meer dan een jaar eerder.

De platformen in kwestie lokken slachtoffers via nepadvertenties op de sociale media. Vaak wordt in die nepadvertenties een bekend persoon opgevoerd. Ook maken ze gebruik van mobiele applicaties om zieltjes te winnen. Het gaat om een aanbod van een virtuele munt of opleiding. Ze worden vervolgens opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel in bijvoorbeeld aandelen, alternatieve beleggingen of virtuele munten. Slachtoffers klagen dat ze hun centen kwijt zijn of niets meer horen van het platform.

Onderschatting

Het is een fraude die blijft woekeren, aldus de FSMA. Tussen mei 2019 en december 2021 zouden de slachtoffers van deze frauduleuze platformen in totaal al minstens 50,5 miljoen euro kwijt zijn, waarvan 25,5 miljoen in 2021. Het gaat bovendien om een onderschatting, omdat niet alle slachtoffers melding maken van de fraude of niet iedereen vermeldt voor welk bedrag ze zijn opgelicht.

Volgens de FSMA is de stijging van het aantal klachten over frauduleuze tradingplatformen deels te verklaren door de sensibiliseringscampagnes die ze in 2020 en 2021 heeft gevoerd. Wie vreest dat een aanbieding een poging tot oplichting is, kan contact opnemen met de FSMA via het contactformulier voor consumenten of op de website van de waakhond een test doen.

