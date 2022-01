De generaties Y en Z beginnen volop te beleggen. En dus hebben ze nood aan informatie, in een voor hen begrijpelijke taal. Cédric Proost en Charlotte Van Brabander doen een verdienstelijke poging.



Charlotte Van Brabander is 31 jaar, Cédric Proost amper 22. Hij heeft net een boek geschreven waarmee u kunt leren beleggen, zij legt de laatste hand aan een boek over geld en deelt wat ze weet over de beurs en cryptomunten via het Instagram-account Slim Sparen. Hoewel hij jonger is, is Proost al net iets langer met de beurs bezig, sinds 2018. Maar hij voelt zich pas een belegger sinds juni 2020, nadat hij zich in de krant De Tijd en Trends geout had als beginnende belegger. "Het belangrijkste wat je moet weten, is dit: de beurs is geen casino. Het is geen manier om snel rijk te worden, maar om op lange termijn geld te verdienen", schrijft hij in zijn boek.Charlotte Van Brabander treedt Cédric Proost bij. "In het casino geldt: het huis wint altijd. Op de beurs niet. Iedereen kan winnen, met een goede spreiding van zijn beleggingen en met de blik op de lange termijn. Tenminste: iedereen die bereid is zich er een beetje in te verdiepen." Charlotte Van Brabander is van veel markten thuis. Ze werkt als hr-consultant bij SD Worx. In de dingen die ze in haar vrije tijd doet, loopt een rode draad: het zijn hobby's die vaker door mannen dan door vrouwen worden uitgeoefend, en ze lopen ook vaak uit de hand tot het zelfs bijna bijberoepen zijn. Charlotte Van Brabander raakte samen met haar zus Camille bekend als gaming girls. Ze speelde jarenlang Counter Strike in het volledig vrouwelijke LowLandsLions, een e-sportorganisatie. Ze speelt ook poker en haalde enkele maanden geleden nog een nieuwe sponsor binnen met het GGPoker Team Belgium. En sinds december 2019 is ze daarnaast met beleggen bezig. Als mensen suggereren dat beleggen of pokeren een beetje gokken is, schiet ze uit haar krammen. "Zowel in poker als op de beurs moet je beredeneerde risico's nemen. Je hebt bepaalde skills nodig om te winnen, om het geluk naar je hand te zetten. Als ik die skills niet had, zou ik niet bij grote pokermerken zitten sinds 2012." Waarom zijn jullie beginnen te beleggen? CEDRIC PROOST. "Ik las in 2018 op het uittreksel van mijn bankrekening dat ik 1,5 euro intrest had verdiend in een jaar. Beter dan niks, dacht ik. Maar toen las ik dat er 2,5 euro kosten werden aangerekend om mij die brief te sturen. Ik was zo kwaad dat ik mijn rekening heb afgesloten en mijn geld daar heb weggehaald. Toen ik bij een andere bank aanklopte, diegene met de hoogste spaarrente op dat moment, werd mij een fonds voorgesteld om meer rendement te halen. Dat deed het vervolgens niet slecht. Dan word je benieuwd naar de samenstelling van dat product en zo ben ik beginnen te beleggen in aandelen en trackers." CHARLOTTE VAN BRABANDER. "Ik had net mijn huis verkocht en daar kwam best veel geld uit. Daarom ben ik op zoek gegaan naar wat ik met dat geld wilde doen. In het begin heb ik vrij grote bedragen in één keer geïnvesteerd, zonder veel research te doen. Ik was een grote fan van Cathie Wood van Ark Invest en heb veel risico genomen. Een aandeel als Desktop Metal (ontwikkelaar en verkoper van 3D-printsystemen voor metaal en koolstofvezel, nvdr) staat op bijna 50 procent verlies. "Dat is ook een van de redenen waarom ik mijn beleggingsportefeuille niet deel. Het is geen uitgebalanceerde voorbeeldportefeuille. Ik heb veel winst op sommige beleggingen, maar ook die zou ik niet per se vandaag nog adviseren na de sterke stijging in waarde. Als je een portefeuille deelt, willen mensen die toch kopiëren. "Op een bepaald moment zei iemand tegen mij: 'Wauw, jij hebt wel een heel risicovolle beleggingsportefeuille.' Slechts twee van de tien aandelen stonden op winst. Ik ben dan beginnen na te denken, trainingen beginnen te volgen, cursussen over trading, fundamentele analyse enzovoort. De fuzz, de tamtam, het nieuws over aandelen zorgt voor bewegingen op korte termijn, maar ik zocht naar data, informatie, manieren om beredeneerde risico's voor de lange termijn te kunnen nemen. Ik heb sindsdien een meer gespreide portefeuille uitgebouwd, met onder meer posities in grote technologiebedrijven, en ik heb ook een gespreide portefeuille met cryptomunten. Maar ik ben nog altijd bereid veel risico te nemen, in ruil voor een potentieel hoog rendement." Elk op een eigen manier hebben jullie beslist ervaringen te delen, om andere jonge beleggers te inspireren. Hoe kwamen jullie op dat idee? VAN BRABANDER. "Ik had in februari het idee opgevat samen met een vriendin video's te maken over de beurs en slim sparen. Je kunt nog altijd zo'n video terugvinden op YouTube. Shana D'Hondt werkt bij een bank, waar alles strikt geregeld wordt. Eerst had ze toestemming om zo'n kanaal op te zetten. Daarna had de bank het toch liever niet, om de klanten niet in de war te brengen. Ik twijfelde om alleen door te gaan, omdat ik geen economie heb gestudeerd en nog zoekende ben. In juni kwam ik tot de vaststelling dat het Instagram-account Slim Sparen 800 volgers had, zonder dat ik er iets voor had gedaan. Er is duidelijk vraag naar bijvoorbeeld duiding bij het beleid van de centrale banken. Ik heb toen beslist ervoor te gaan. Heel de zomer ben ik bezig geweest om voor doorsneemensen, in begrijpelijke taal, in video's uit te leggen hoe je de vissen uit het water kunt halen. Wat zijn de rode vlaggen in de balans of in de cashflowstatements? Nu hebben we meer dan 5.500 volgers. En ongeveer 250 mensen hebben mijn cursussen over de beurs en cryptomunten gevolgd." PROOST. "Nadat ik in de media was opgevoerd als jonge belegger kreeg ik veel vragen van andere jonge mensen. Bij welke broker moet ik klant worden? Hoe moet ik daaraan beginnen? Ik ben dan in januari naar de uitgeverij gestapt met het idee mijn parcours te beschrijven, als een soort handleiding om andere jonge mensen sneller door dat proces te loodsen. De dag na mijn eerste e-mail kreeg ik al een reactie dat de uitgeverij het zag zitten. De eerste maanden hebben we aan de inhoudstafel gesleuteld. Na mijn examens in juni ben ik beginnen te schrijven, maar ik had nog een stage in de zomer, herexamens en een reis na die herexamens. Ik heb hulp gehad bij het schrijven van de ghostwriter Tim F. Van der Mensbrugghe. Zonder hem was het nooit gelukt het boek nog voor de feestdagen in de winkel te krijgen." Hoe combineren jullie dat met al die andere bezigheden? Voltijds werken en studeren is lang niet het enige wat jullie doen. PROOST. "Ik ben de voorzitter van Capitant Antwerpen, een studentenvereniging die zich met kleine en grote evenementen richt tot studenten die geïnteresseerd zijn in de financiële wereld. Het is wel een beetje gek dat ik al een boek uit heb, voor ik nog maar mijn bachelorproef heb geschreven. Mijn ouders hameren er wel op dat een diploma heel belangrijk is, maar ik denk dat de skills die ik ontwikkel als voorzitter van Capitant ook belangrijke troeven kunnen zijn bij een sollicitatie later." VAN BRABANDER. "Omdat ik voor mezelf een doel heb gesteld, een getal, heb ik een focus. Ik wil graag in mijn jonge jaren mijn grootste kapitaal verdienen. Zodra mijn doel bereikt is, zal ik niet stoppen met werken, maar wellicht meer kunnen kiezen waaraan ik mijn tijd besteed."